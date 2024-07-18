Два вытрезвителя за 145 млн рублей построят в Сочи и Краснодаре

Из бюджета Краснодарского края выделят 145 млн руб. на новые вытрезвители, которые откроют в Сочи и Краснодаре. Их ежегодное содержание обойдется региону более чем в 35 млн руб. Законопроект приняли депутаты Законодательного собрания Кубани в первом чтении.

На 42-м пленарном заседании Законодательного собрания Кубани обсуждали проект создания специализированных организаций в городах с наибольшим числом жителей и высоким уровнем алкогольного опьянения среди населения. В случае принятия законопроекта вытрезвители откроют в Краснодаре и Сочи. Финансирование проектов будет осуществляться за счет субвенций из бюджета Краснодарского края. Как отметил министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша, для открытия и организации этих учреждений потребуется около 145 млн руб. в первый год, а на их дальнейшее функционирование — более 35 млн руб. ежегодно.

Вытрезвители ликвидировали по всей России в 2011 году в рамках реформирования структур МВД. Их сохранили лишь в некоторых регионах. Однако в конце 2020 года Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей, после чего регионы получили возможность самостоятельно принимать решения о создании таких учреждений.

Мария Удовик

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