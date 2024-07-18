Криптоинвесторы начинают покупать курортную недвижимость в Сочи

Аналитики девелопера FIVE представили актуальный портрет покупателя элитной курортной недвижимости. В 2024 году в разрезе «источник дохода» появился новый активно растущий блок — владельцы криптовалюты. Сейчас они составляют около 10% от общего числа покупателей, показатель продолжает расти. Летом аналитики отмечают переход цифровых покупателей из Москвы на юг страны, в частности в Сочи.

В исследовании отмечается, что в 2021 году, когда наблюдался значительный рост курса биткоина, криптоинвесторы начали массово скупать жилье в Москва-Сити. В настоящее время фокус внимания таких покупателей сместился на Сочи. Аналитики связывают это с появлением и активным развитием элитного сегмента в курортной локации, а также с повышением инвестиционной привлекательности лотов в связи с ростом внутреннего туризма.

В 2024 году большинство покупателей элитной курортной недвижимости — семейные, состоятельные мужчины в возрасте от 40 до 60 лет (60%). Около трети — жители Москвы, 16% — Сочи и 13% — Новосибирска. Чаще всего жилье в указанном сегменте покупают представители сферы строительства (21%), рынка криптовалют (10%) и добывающей отрасли (10%), сегмента HoReCa (6%) и услуг для бизнеса (6%).

В исследовании сказано, что у криптоинвесторов в проекте MANTERA Seaview residence девелопера курортной недвижимости FIVE пользуются спросом лоты большой площади — от 80 до 140 кв. м. Коммерческий директор девелопера Елена Кабешева отмечает, что криптоинвесторы сейчас находятся в поисках стабильного актива для сохранения капитала, которым остается элитная недвижимость.

Вячеслав Рыжков

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