В Сочи прогнозируют дефицит воды из-за аномальной жары

Аномальная жара, захватившая территорию России, может привести к дефициту питьевой воды в Сочи. Температура в городе приближается к отметке +42 градуса. По прогнозам синоптиков, похолодание в ближайшее время не ожидается, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

В условиях нарастающей жары возрастает нагрузка на коммунальные службы, что может привести к нехватке электроэнергии и воды. Сейчас Сочи пересек отметку в 4 млн гостей, из которых более 187 тыс. отдыхают на курорте единовременно. Средняя загрузка отелей и гостиниц составляет около 88%.

Технические службы водоканала сообщают, потребление воды выросло на 20% с начала года. В первые полтора месяца лета потребление воды увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Такая ситуация может вызвать проблемы с водоснабжением в высокогорных населенных пунктах. В случае необходимости будет организован подвоз воды, но приоритетное внимание уделяется важным социальным объектам. Жителям рекомендуется заранее запастись водой и рационально ее использовать.

Продолжительная засуха, отсутствие обильных дождей в последние месяцы, может негативно сказаться на уровнях подземных водоносных бассейнов. Это может усугубить ситуацию с водоснабжением к концу лета и началу бархатного сезона.

Мария Удовик

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