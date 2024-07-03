Сын депутата тюменской облдумы арестован по делу экс-главы Нового Уренгоя

Басманный районный суд Москвы постановил отправить под арест Григория Нака, который является фигурантом уголовного дела о взятке экс-главы Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Андрея Воронова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Он приходится сыном депутату Тюменской областной думы и учредителю строительной компании «Ямалтрансстрой» Игорю Наку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Нак

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Григорий Нак

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Он занимает должность исполнительного директора строительной компании «Проектстройсервис» и обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток — до 1 сентября.

По данным Rusprofile, «Проектстройсервис» был зарегистрирован в июне 2016 года в городе Лабытнанги (ЯНАО), компания выполняет работы в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации в этих областях.

Напомним, Андрею Воронову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он заключен под стражу до 1 сентября. Басманный суд Москвы зарегистрировал дело 3 июля. По данным следствия, занимая пост замгубернатора ЯНАО, он получил взятку в виде дизайнерских услуг в доме его семьи. Суд также арестовал еще одного фигуранта по этому делу — архитектора проекта «Проектстройсервис» Эдуарда Полянского, а гендиректору «Ямалтрансстроя» Максиму Лясину предъявлено обвинение по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Ирина Пичурина

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