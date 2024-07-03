Басманный суд арестовал экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова до 1 сентября

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования в отношении экс-мэра Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Андрея Воронова и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток — до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Басманный суд арестовал экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова (на фото) до 1 сентября

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Басманный суд арестовал экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова (на фото) до 1 сентября

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По версии следствия, Андрей Воронов, будучи заместителем губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, фактически принадлежащем его семье. Взятка была дана за покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении госконтрактов на территории ЯНАО.

Напомним, согласно картотеке Басманного суда, Андрею Воронову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело зарегистрировано в среду, 3 июля.

Андрей Воронов возглавил Новый Уренгой в 2020 году, ранее он занимал должность замгубернатора ЯНАО. В конце июня 2024 года он объявил о решении уйти в отставку с поста мэра Нового Уренгоя. Его сменил глава Пуровского района Антон Колодин.

Анастасия Таначева

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