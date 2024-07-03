Суд в Москве арестовал архитектора по уголовному делу экс-главы Нового Уренгоя

Басманный районный суд Москвы арестовал архитектора проекта «Проектстройсервис» Эдуарда Полянского по уголовному делу бывшего мэра Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Андрея Воронова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Полянскому предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), он пробудет в СИЗО до 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Полянский, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Эдуард Полянский, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда, фигурантами по уголовному делу экс-главы Нового Уренгоя являются сын депутата Тюменской областной думы и учредителя строительной компании «Ямалтрансстрой» Игоря Нака Григорий Нак, а также гендиректор «Ямалтрансстроя» Максим Лясин. Им предъявлено обвинение по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Согласно сервису kartoteka.ru, Григорий Нак является учредителем двух строительных компаний, в частности ООО «Гипротранспроект» и ООО «Ямалфинанс», а также ряда других организаций. Эдуард Полянский занимался проектированием набережной реки Шайтанки в Салехарде (ЯНАО), архитектурный проект обсуждался во время рабочей поездки Андрея Воронова по объектам Салехарда и Лабытнанги.

По версии следствия, Андрей Воронов в должности заместителя губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, который принадлежал его семье. Взятка предназначалась для покровительства коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении госконтрактов на территории ЯНАО. Андрей Воронов также арестован Басманным судом Москвы до 1 сентября.

Напомним, Андрей Воронов возглавил Новый Уренгой в 2020 году, ранее он занимал должность замгубернатора ЯНАО. 28 июня он объявил о решении уйти в отставку с поста мэра Нового Уренгоя и заявил, что «впереди ждут новые задачи». Его сменил глава Пуровского района Антон Колодин.

Мария Шараева

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