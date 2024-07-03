Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов обвиняется в получении взятки

Экс-глава Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Андрей Воронов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, оно поступило в Басманный районный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Андрей Воронов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Фото: Telegram-канал Андрея Воронова Экс-глава Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Андрей Воронов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Фото: Telegram-канал Андрея Воронова

Согласно картотеке Басманного суда, Андрею Воронову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Дело зарегистрировано в среду, 3 июля.

Напомним, Андрей Воронов возглавил Новый Уренгой в 2020 году, ранее он занимал должность замгубернатора ЯНАО. В конце июня 2024 года он объявил о решении уйти в отставку с поста мэра Нового Уренгоя. Его сменил глава Пуровского района Антон Колодин.

Анастасия Таначева

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