Что происходило после ввода войск России на Украину. День 842-й

Президент РФ Путин выдвинул условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Президент Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине «ультиматумом». Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова призвала активизировать обмен пленными между Россией и Украиной. В зоне спецоперации у России сейчас около 700 тыс. военных, сообщил президент Путин. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:29. На месте поисково-спасательных работ в Шебекине из-под завалов извлечены тела мужчины и женщины — МЧС.

21:58. 91 страна, частично признанное Косово и 8 международных организаций, включая ООН, заявлены для участия в форуме по Украине в Швейцарии — ТАСС.

21:14. Число раненых при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино достигло семи — губернатор Белгородской области Гладков.

21:07. Саудовскую Аравию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд — программа конференции, опубликованная на сайте правительства Швейцарии. Ранее агентство DPA сообщало со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде, что королевство не будет участвовать в конференции.

20:17. Президент Путин пообещал присвоить звание Героя России погибшему в ходе спецоперации дагестанскому офицеру Магомеду Избакиеву — ТАСС.

20:09. Президент Путин считает важной задачей поддержку и реабилитацию большого числа людей после спецоперации.

20:05. РФ вынуждена отодвигать линию фронта в направлении Харькова, чтобы предотвратить удары по Белгороду — президент Путин.

20:03. В зоне спецоперации у России сейчас около 700 тыс. военных — президент Путин.

19:58. Президент России Путин заявил о значительном омоложении командных кадров армии, командармам сейчас в среднем 50 лет, комдивам — 46 лет — ТАСС.

Фотогалерея Основные события СВО за июнь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото На полях саммита G7 в Италии президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предполагает, что США будут предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую и разведывательную поддержку. Согласно договору, США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО. Уточняется, что США не берут на себя обязательства по отправке войск на Украину Фото: Reuters / Alessandro Garofalo 13 июня в Горловке (ДНР) сотрудники НТВ попали под обстрел. Валерий Кожин умер в больнице, Алексею Ивлиеву (на фото) ампутировали руку. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ. СКР РФ возбудил уголовные дела об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов Фото: AO «Телекомпания НТВ» Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters 13 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко (на фото) заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко Фото: ДСНС 11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ Фото: Reuters / Nadja Wohlleben 11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер Фото: David W Cerny / Reuters В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций

На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич Фото: General Staff of the Ukrainian Armed Forces 10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования Фото: пресс-служба президента РФ Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло

На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА Фото: @vvgladkov Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области 7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK Фото: Reuters / Elizabeth Frantz 7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине Фото: Reuters / Benoit Tessier Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных Фото: пресс-служба президента РФ Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра Фото: Zohra Bensemra / Reuters В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше Фото: Reuters / Thomas Peter Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня

На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове Фото: Evgeniy Maloletka / AP 4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением Фото: Reuters 4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера Фото: Reuters Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua» Фото: Efrem Lukatsky / AP Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters 2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета Фото: @vvgladkov Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности Фото: Reuters Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине Фото: Reuters / Bernadett Szabo 1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики Фото: @V_Zelenskiy_official По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины Фото: МВД Украины 7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Следующая фотография 1 / 39 Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото На полях саммита G7 в Италии президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предполагает, что США будут предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую и разведывательную поддержку. Согласно договору, США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО. Уточняется, что США не берут на себя обязательства по отправке войск на Украину Фото: Reuters / Alessandro Garofalo 13 июня в Горловке (ДНР) сотрудники НТВ попали под обстрел. Валерий Кожин умер в больнице, Алексею Ивлиеву (на фото) ампутировали руку. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ. СКР РФ возбудил уголовные дела об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов Фото: AO «Телекомпания НТВ» Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters 13 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко (на фото) заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко Фото: ДСНС 11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ Фото: Reuters / Nadja Wohlleben 11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер Фото: David W Cerny / Reuters В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций

На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич Фото: General Staff of the Ukrainian Armed Forces 10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования Фото: пресс-служба президента РФ Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло

На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА Фото: @vvgladkov Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области 7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK Фото: Reuters / Elizabeth Frantz 7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине Фото: Reuters / Benoit Tessier Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных Фото: пресс-служба президента РФ Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра Фото: Zohra Bensemra / Reuters В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше Фото: Reuters / Thomas Peter Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня

На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове Фото: Evgeniy Maloletka / AP 4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением Фото: Reuters 4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера Фото: Reuters Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua» Фото: Efrem Lukatsky / AP Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters 2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета Фото: @vvgladkov Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности Фото: Reuters Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине Фото: Reuters / Bernadett Szabo 1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики Фото: @V_Zelenskiy_official По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины Фото: МВД Украины 7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Смотреть

19:19. На территории Курского государственного медицинского университета открыт памятный знак, посвященный медработникам, погибшим в ходе спецоперации — врио губернатора Смирнов. С февраля 2022 года на фронтах СВО погибли трое выпускников КГМУ.

19:15. Вице-президент США Харрис в субботу, 15 июня, встретится с президентом Украины Зеленским на полях конференции в Швейцарии — сотрудник администрации США.

19:10. ООН на конференции по Украине будет представлять заместитель генерального секретаря Розмари Ди Карло — офис Гутерриша.

18:59. Президент Зеленский приехал в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине — Reuters.

18:43. Президент России Путин приехал в мастерскую управления «Сенеж» в Подмосковье, чтобы пообщаться с участниками программы «Время героев» — «РИА Новости». Целью программы является подготовка компетентных управленцев из числа участников спецоперации для последующего выдвижения на руководящие посты.

18:16. G7 будет принимать меры против субъектов в Китае и других странах, поддерживающих Россию — заявление по итогам саммита в Италии.

18:12. G7 будет продолжать «оказывать существенное давление» на доходы России от энергоносителей и сырьевых товаров — заявление по итогам саммита в Италии.

18:09. Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока РФ не прекратит конфликт на Украине и не возместит ущерб Киеву — заявление G7.

18:08. Россия должна выплатить Украине $486 млрд за нанесенный ущерб — заявление G7.

18:06. Двенадцать детей вернулись на Украину с контролируемых Россией территорий — AFP.

18:02. Страны G7 обещают предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка $50 млрд, которые будут погашаться из доходов от замороженных активов РФ — заявление.

18:00. Один человек погиб в результате обстрела города Суджи в Курской области, его тело было найдено при подомовом обходе — врио главы региона Смирнов.

17:58. Первая партия боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, будет направлена на Украину до конца июня, вторая — в июле, оставшаяся часть — до конца года — глава минобороны Чехии Яна Чернохова на полях встречи руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

17:56. Испанец Серхио Антолина Зунзунегуи погиб в бою на Украине — газета El Mundo с ссылкой на военно-морские силы королевства. Об обстоятельствах его гибели не сообщается.

17:52. Силами ПВО уничтожен украинский беспилотник над территорией Белгородской области — Минобороны РФ.

17:50. Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех иностранцев — Р. Жангидзе, Р. Тинашвили, А. Цирекидзе А. и Н. Штруцеля — за участие в боевых действиях против РФ на Украине, дело против них возбуждено по статье о наемничестве — данные Басманного суда.

17:35. Министерство обороны Болгарии готово предоставить Украине дополнительное военное оборудование, которое в настоящее время не используется вооруженными силами страны — Болгарское телеграфное агентство.

17:28. Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова обратилась с своему украинскому коллеге Лубинцу с призывом активизировать обмен пленными между Россией и Украиной. Она опубликовала список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится обменять их на российских военнопленных. В списке 430 человек.

17:07. Министры обороны стран НАТО не смогли договориться о выделении Украине ежегодной помощи в €40 млрд, однако альянс продолжит обсуждение долгосрочной финансовой поддержки Киева на саммите в Вашингтоне — Столтенберг.

17:01. Два человека ранены в Курской области в результате обстрелов город Суджи, сел Гончаровка и Заолешенка — врио губернатора Смирнов.

16:55. Число раненых при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино достигло пяти — губернатор Белгородской области Гладков.

16:44. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует в ходе конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке заявить, что переговоры об урегулировании конфликта без участия России не будут эффективными — Reuters.

16:38. Президент Украины Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине «ультиматумом» — Reuters.

16:36. Несколько взрывов прогремело в Харькове — агентство «Укринформ». В регионе объявлена воздушная тревога.

16:33. Президент Украины Зеленский и премьер-министр Индии Моди провели встречу на полях саммита G7 в Италии и обсудили российско-украинский конфликт и предстоящую конференцию в Швейцарии.

16:18. Часть жителей Морозовского района Ростовской области осталась без света в результате атаки украинских беспилотников в пятницу, 14 июня, в зону отключения попали несколько населенных пунктов — губернатор региона Голубев. Все социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.

16:11. ВС РФ нанесли за неделю 19 групповых ударов по целям на Украине, поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК — Минобороны РФ.

16:08. Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между РФ и Украиной — журнал The Economist со ссылкой на западного дипломата.

16:03. США убедили ряд стран передать дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине, но не будут называть эти государства — шеф Пентагона Ллойд Остин.

15:55. Премьер-министр Италии Мелони и президент США Байден обсудили на полях встречи лидеров стран G7 вопросы поддержки Украины — итальянское правительство.

15:53. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявилием, что новая инициатива президента РФ Путина об урегулировании конфликта не содержит реального мирного предложения.

15:52. Глава МИД РФ Лавров рассчитывает, что предложения Путина по Украине рассмотрят на саммите G7 и на конференции по Украине в Швейцарии — «Интерфакс».

15:48. В результате обстрела города Шебекино произошло обрушение подъезда многоквартирного дома, по предварительным данным, трое жителей пострадали — губернатор Белгородской области Гладков.

15:44. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение российского президента Владимира Путина по Украине мирным, страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

15:44. Министры обороны стран НАТО согласовали план усиления координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине — Столтенберг.

15:42. Президент Зеленский во время визита в Италию встретился с папой римским Франциском и обсудил в ним предстоящую мирную конференцию в Швейцарии — AFP.

15:36. Генсек НАТО Столтенберг считает, что озвученное Путиным условие прекращения огня станет «достижением военных целей России».

15:33. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение об ограничении перемещений российских дипломатов по Европе — заявление на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

15:19. Министры обороны стран НАТО не согласовали обязательство выделять $40 млрд в год на оружие для Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

15:11. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что новая инициатива Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения».

15:00. Координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами НАТО в Висбадене, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

14:39. Поселок Томаровка в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал мужчина.

14:15. Украинские СМИ вновь сообщают о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

14:10. Правительство Германии обновило список поставленных Украине вооружений: в него вошли 20 боевых машин пехоты Marder, 10 танков Leopard 1 A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и различные боеприпасы.

13:44. Евросоюз сожалеет, что руководство Китая решило не принимать участие в конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине, заявил на представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

13:34. Путин: базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России.

13:26. Путин сообщил, что 21 февраля 2022 года поговорил по телефону с американским лидером, обсудил урегулирование на Украине.

13:24. Путин: как только реальный вывод украинских войск начнется и Киев уведомит о планах отказаться от вступления в НАТО, Москва даст приказ опрекращении огня и начале переговоров.

13:22. Путин об условиях переговоров с Украиной: украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

13:19. Владимир Путин подчеркнул, что президентский срок Владимира Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

13:09. Путин: Москва в марте 2022 не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым.

13:09. Представители омбудсменов РФ и Украины встретились на границе для обмена письмами пленных военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

13:02. Путин: российские войска стояли у Киева, но о штурме столицы Украины речи не шло.

13:00. Путин: Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, поскольку хотела договориться.

12:55. Путин: РФ не начинала войну на Украине, это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия.

12:47. Путин: воровство российских активов на Западе не останется безнаказанным.

12:46. Путин: русский и украинский народы нашли бы способ урегулировать конфликт, но он возник из-за авантюрной политики Запада.

12:45. Politico: США не планируют расширять возможности применения американского оружия по территории РФ, к чему призывает ряд конгрессменов.

12:31. Путин: заявления о том, что Россия нападет на Европу — абсолютный бред.

12:30. Россия получила 32 тела погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

12:25. Министерство экономики и занятости Финляндии представило план действий кабмина, направленный на улучшение интеграции граждан Украины, находящихся в стране по программе временной защиты Евросоюза.

12:12. Украина получила тела 254 погибших военных, сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

12:01. СКР завел уголовное дело по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и был ранен военкор Алексей Ивлиев.

11:33. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна готова обучить больше украинских военнослужащих на фоне предложения Франции по отправке инструкторов на Украину.

11:26. Финская пограничная служба сообщила, что подозревает четыре российский самолета в нарушении воздушного пространства страны 10 июня.

11:16. Дания будет инвестировать средства в производство украинского вооружения, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров. Соответствующий меморандум он подписал в ходе встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

11:08. СКР ходатайствует о заочном аресте двух иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине, следует из электронной базы данных Басманного суда Москвы.

11:08. Politico: украинские летчики, проходящие обучение для полетов на истребителях F-16, испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.

11:02. The Washington Post: соглашение по безопасности, которое подписали Джо Байден и Владимир Зеленский, не будет ратифицировано Конгрессом, поэтому его сможет отменить Дональд Трамп в случае переизбрания.

10:48. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в «саммите мира» по Украине, сообщает портал «Новости Армении».

10:44. ГУ МЧС: ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

10:43. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киевской области.

10:40. В центральных районах Киева раздаются взрывы, работает ПВО, пишет ТАСС.

10:22. Взрывы раздались в Киеве, сообщило издание «Общественное. Новости».

10:08. «Грузинский национальный легион» признан судом в РФ террористической организацией и включен в список террористических организаций, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ФСБ, члены «легиона» участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

10:03. Politico: страны Запада не хотят подготавливать слишком большое количество украинских пилотов до того, как Киев получит достаточно истребителей, чтобы летчики не успели растерять навыки.

9:56. Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине, но и не станет препятствовать ее созданию другими странами альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

9:18. Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС.

9:13. Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».

9:05. Российские активы в ЕС останутся замороженными на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Киеву за их счет, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

9:00. НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

8:59. Португалия подписала соглашение о намерениях присоединиться к европейской «коалиции бронетехники» для поставок Украине вооружений и боеприпасов, а также ремонта и обслуживания бронетехники, сообщил министр национальной обороны страны Нуну Мелу.

8:57. Участники военных действий на Украине и члены их семей могут получить бесплатный доступ в учреждения культуры — музеи, театры и кинотеатры, причем за счет самих организаций, а не бюджета. Вопрос, по данным “Ъ”, обсуждается в администрации президента.

8:27. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за «интенсивной деятельности дальней авиации Российской Федерации».

8:25. Япония и Украина намерены сотрудничать в разведывательной области, а также планируют заключить соглашение о защите информации для обмена секретными данными, говорится в тексте двустороннего соглашения, опубликованном японским МИД.

8:17. Торговля между Россией и Китаем осуществляется открыто, в соответствии с нормами ВТО, Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Ранее президент США Джо Байден утверждал, что Китай помогает России с проведением специальной военной операции на Украине.

8:04. Правительство Аргентины уверяет, что не станет передавать Украине штурмовики французского производства Super Etendard, заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

8:03. 17 беспилотников сбили над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской областями и Крымом, добавили в Минобороны. О пострадавших не сообщалось.

8:03. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 дронов над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны.

8:03. Минувшей ночью над Воронежской областью сбили шесть беспилотников. Инфраструктура нефтебазы, на которую упали обломки, повреждена не была: беспилотник незначительно повредил неиспользуемый резервуар.