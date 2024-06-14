Что происходило после ввода войск России на Украину. День 842-й
Новости и заявления 14 июня
Президент РФ Путин выдвинул условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Президент Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине «ультиматумом». Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова призвала активизировать обмен пленными между Россией и Украиной. В зоне спецоперации у России сейчас около 700 тыс. военных, сообщил президент Путин. Как развивались события — в трансляции «Ъ».
22:29. На месте поисково-спасательных работ в Шебекине из-под завалов извлечены тела мужчины и женщины — МЧС.
21:58. 91 страна, частично признанное Косово и 8 международных организаций, включая ООН, заявлены для участия в форуме по Украине в Швейцарии — ТАСС.
21:14. Число раненых при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино достигло семи — губернатор Белгородской области Гладков.
21:07. Саудовскую Аравию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд — программа конференции, опубликованная на сайте правительства Швейцарии. Ранее агентство DPA сообщало со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде, что королевство не будет участвовать в конференции.
20:17. Президент Путин пообещал присвоить звание Героя России погибшему в ходе спецоперации дагестанскому офицеру Магомеду Избакиеву — ТАСС.
20:09. Президент Путин считает важной задачей поддержку и реабилитацию большого числа людей после спецоперации.
20:05. РФ вынуждена отодвигать линию фронта в направлении Харькова, чтобы предотвратить удары по Белгороду — президент Путин.
20:03. В зоне спецоперации у России сейчас около 700 тыс. военных — президент Путин.
19:58. Президент России Путин заявил о значительном омоложении командных кадров армии, командармам сейчас в среднем 50 лет, комдивам — 46 лет — ТАСС.
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Основные события СВО за июнь 2024 года
19:19. На территории Курского государственного медицинского университета открыт памятный знак, посвященный медработникам, погибшим в ходе спецоперации — врио губернатора Смирнов. С февраля 2022 года на фронтах СВО погибли трое выпускников КГМУ.
19:15. Вице-президент США Харрис в субботу, 15 июня, встретится с президентом Украины Зеленским на полях конференции в Швейцарии — сотрудник администрации США.
19:10. ООН на конференции по Украине будет представлять заместитель генерального секретаря Розмари Ди Карло — офис Гутерриша.
18:59. Президент Зеленский приехал в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине — Reuters.
18:43. Президент России Путин приехал в мастерскую управления «Сенеж» в Подмосковье, чтобы пообщаться с участниками программы «Время героев» — «РИА Новости». Целью программы является подготовка компетентных управленцев из числа участников спецоперации для последующего выдвижения на руководящие посты.
18:16. G7 будет принимать меры против субъектов в Китае и других странах, поддерживающих Россию — заявление по итогам саммита в Италии.
18:12. G7 будет продолжать «оказывать существенное давление» на доходы России от энергоносителей и сырьевых товаров — заявление по итогам саммита в Италии.
18:09. Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока РФ не прекратит конфликт на Украине и не возместит ущерб Киеву — заявление G7.
18:08. Россия должна выплатить Украине $486 млрд за нанесенный ущерб — заявление G7.
18:06. Двенадцать детей вернулись на Украину с контролируемых Россией территорий — AFP.
18:02. Страны G7 обещают предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка $50 млрд, которые будут погашаться из доходов от замороженных активов РФ — заявление.
18:00. Один человек погиб в результате обстрела города Суджи в Курской области, его тело было найдено при подомовом обходе — врио главы региона Смирнов.
17:58. Первая партия боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, будет направлена на Украину до конца июня, вторая — в июле, оставшаяся часть — до конца года — глава минобороны Чехии Яна Чернохова на полях встречи руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.
17:56. Испанец Серхио Антолина Зунзунегуи погиб в бою на Украине — газета El Mundo с ссылкой на военно-морские силы королевства. Об обстоятельствах его гибели не сообщается.
17:52. Силами ПВО уничтожен украинский беспилотник над территорией Белгородской области — Минобороны РФ.
17:50. Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех иностранцев — Р. Жангидзе, Р. Тинашвили, А. Цирекидзе А. и Н. Штруцеля — за участие в боевых действиях против РФ на Украине, дело против них возбуждено по статье о наемничестве — данные Басманного суда.
17:35. Министерство обороны Болгарии готово предоставить Украине дополнительное военное оборудование, которое в настоящее время не используется вооруженными силами страны — Болгарское телеграфное агентство.
17:28. Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова обратилась с своему украинскому коллеге Лубинцу с призывом активизировать обмен пленными между Россией и Украиной. Она опубликовала список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится обменять их на российских военнопленных. В списке 430 человек.
17:07. Министры обороны стран НАТО не смогли договориться о выделении Украине ежегодной помощи в €40 млрд, однако альянс продолжит обсуждение долгосрочной финансовой поддержки Киева на саммите в Вашингтоне — Столтенберг.
17:01. Два человека ранены в Курской области в результате обстрелов город Суджи, сел Гончаровка и Заолешенка — врио губернатора Смирнов.
16:55. Число раненых при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино достигло пяти — губернатор Белгородской области Гладков.
16:44. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует в ходе конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке заявить, что переговоры об урегулировании конфликта без участия России не будут эффективными — Reuters.
16:38. Президент Украины Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине «ультиматумом» — Reuters.
16:36. Несколько взрывов прогремело в Харькове — агентство «Укринформ». В регионе объявлена воздушная тревога.
16:33. Президент Украины Зеленский и премьер-министр Индии Моди провели встречу на полях саммита G7 в Италии и обсудили российско-украинский конфликт и предстоящую конференцию в Швейцарии.
16:18. Часть жителей Морозовского района Ростовской области осталась без света в результате атаки украинских беспилотников в пятницу, 14 июня, в зону отключения попали несколько населенных пунктов — губернатор региона Голубев. Все социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
16:11. ВС РФ нанесли за неделю 19 групповых ударов по целям на Украине, поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК — Минобороны РФ.
16:08. Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между РФ и Украиной — журнал The Economist со ссылкой на западного дипломата.
16:03. США убедили ряд стран передать дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине, но не будут называть эти государства — шеф Пентагона Ллойд Остин.
15:55. Премьер-министр Италии Мелони и президент США Байден обсудили на полях встречи лидеров стран G7 вопросы поддержки Украины — итальянское правительство.
15:53. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявилием, что новая инициатива президента РФ Путина об урегулировании конфликта не содержит реального мирного предложения.
15:52. Глава МИД РФ Лавров рассчитывает, что предложения Путина по Украине рассмотрят на саммите G7 и на конференции по Украине в Швейцарии — «Интерфакс».
15:48. В результате обстрела города Шебекино произошло обрушение подъезда многоквартирного дома, по предварительным данным, трое жителей пострадали — губернатор Белгородской области Гладков.
15:44. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение российского президента Владимира Путина по Украине мирным, страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.
15:44. Министры обороны стран НАТО согласовали план усиления координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине — Столтенберг.
15:42. Президент Зеленский во время визита в Италию встретился с папой римским Франциском и обсудил в ним предстоящую мирную конференцию в Швейцарии — AFP.
15:36. Генсек НАТО Столтенберг считает, что озвученное Путиным условие прекращения огня станет «достижением военных целей России».
15:33. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение об ограничении перемещений российских дипломатов по Европе — заявление на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.
15:19. Министры обороны стран НАТО не согласовали обязательство выделять $40 млрд в год на оружие для Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
15:11. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что новая инициатива Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения».
15:00. Координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами НАТО в Висбадене, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
14:39. Поселок Томаровка в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал мужчина.
14:15. Украинские СМИ вновь сообщают о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
14:10. Правительство Германии обновило список поставленных Украине вооружений: в него вошли 20 боевых машин пехоты Marder, 10 танков Leopard 1 A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и различные боеприпасы.
13:44. Евросоюз сожалеет, что руководство Китая решило не принимать участие в конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине, заявил на представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
13:34. Путин: базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России.
13:26. Путин сообщил, что 21 февраля 2022 года поговорил по телефону с американским лидером, обсудил урегулирование на Украине.
13:24. Путин: как только реальный вывод украинских войск начнется и Киев уведомит о планах отказаться от вступления в НАТО, Москва даст приказ опрекращении огня и начале переговоров.
13:22. Путин об условиях переговоров с Украиной: украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
13:19. Владимир Путин подчеркнул, что президентский срок Владимира Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.
13:09. Путин: Москва в марте 2022 не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым.
13:09. Представители омбудсменов РФ и Украины встретились на границе для обмена письмами пленных военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
13:02. Путин: российские войска стояли у Киева, но о штурме столицы Украины речи не шло.
13:00. Путин: Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, поскольку хотела договориться.
12:55. Путин: РФ не начинала войну на Украине, это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия.
12:47. Путин: воровство российских активов на Западе не останется безнаказанным.
12:46. Путин: русский и украинский народы нашли бы способ урегулировать конфликт, но он возник из-за авантюрной политики Запада.
12:45. Politico: США не планируют расширять возможности применения американского оружия по территории РФ, к чему призывает ряд конгрессменов.
12:31. Путин: заявления о том, что Россия нападет на Европу — абсолютный бред.
12:30. Россия получила 32 тела погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
12:25. Министерство экономики и занятости Финляндии представило план действий кабмина, направленный на улучшение интеграции граждан Украины, находящихся в стране по программе временной защиты Евросоюза.
12:12. Украина получила тела 254 погибших военных, сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.
12:01. СКР завел уголовное дело по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и был ранен военкор Алексей Ивлиев.
11:33. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна готова обучить больше украинских военнослужащих на фоне предложения Франции по отправке инструкторов на Украину.
11:26. Финская пограничная служба сообщила, что подозревает четыре российский самолета в нарушении воздушного пространства страны 10 июня.
11:16. Дания будет инвестировать средства в производство украинского вооружения, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров. Соответствующий меморандум он подписал в ходе встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.
11:08. СКР ходатайствует о заочном аресте двух иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине, следует из электронной базы данных Басманного суда Москвы.
11:08. Politico: украинские летчики, проходящие обучение для полетов на истребителях F-16, испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.
11:02. The Washington Post: соглашение по безопасности, которое подписали Джо Байден и Владимир Зеленский, не будет ратифицировано Конгрессом, поэтому его сможет отменить Дональд Трамп в случае переизбрания.
10:48. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в «саммите мира» по Украине, сообщает портал «Новости Армении».
10:44. ГУ МЧС: ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе.
10:43. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киевской области.
10:40. В центральных районах Киева раздаются взрывы, работает ПВО, пишет ТАСС.
10:22. Взрывы раздались в Киеве, сообщило издание «Общественное. Новости».
10:08. «Грузинский национальный легион» признан судом в РФ террористической организацией и включен в список террористических организаций, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ФСБ, члены «легиона» участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.
10:03. Politico: страны Запада не хотят подготавливать слишком большое количество украинских пилотов до того, как Киев получит достаточно истребителей, чтобы летчики не успели растерять навыки.
9:56. Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине, но и не станет препятствовать ее созданию другими странами альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
9:18. Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС.
9:13. Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».
9:05. Российские активы в ЕС останутся замороженными на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Киеву за их счет, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
9:00. НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
8:59. Португалия подписала соглашение о намерениях присоединиться к европейской «коалиции бронетехники» для поставок Украине вооружений и боеприпасов, а также ремонта и обслуживания бронетехники, сообщил министр национальной обороны страны Нуну Мелу.
8:57. Участники военных действий на Украине и члены их семей могут получить бесплатный доступ в учреждения культуры — музеи, театры и кинотеатры, причем за счет самих организаций, а не бюджета. Вопрос, по данным “Ъ”, обсуждается в администрации президента.
8:27. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за «интенсивной деятельности дальней авиации Российской Федерации».
8:25. Япония и Украина намерены сотрудничать в разведывательной области, а также планируют заключить соглашение о защите информации для обмена секретными данными, говорится в тексте двустороннего соглашения, опубликованном японским МИД.
8:17. Торговля между Россией и Китаем осуществляется открыто, в соответствии с нормами ВТО, Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Ранее президент США Джо Байден утверждал, что Китай помогает России с проведением специальной военной операции на Украине.
8:04. Правительство Аргентины уверяет, что не станет передавать Украине штурмовики французского производства Super Etendard, заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
8:03. 17 беспилотников сбили над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской областями и Крымом, добавили в Минобороны. О пострадавших не сообщалось.
8:03. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 дронов над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны.
8:03. Минувшей ночью над Воронежской областью сбили шесть беспилотников. Инфраструктура нефтебазы, на которую упали обломки, повреждена не была: беспилотник незначительно повредил неиспользуемый резервуар.