Главные новости за 29 мая.Воронеж, Липецк, Белгород, Курск

При обстрелах Белгородской области со стороны Украины пострадали не менее двух человек — мужчина и женщина доставлены в больницы.

Александр Бастрыкин запросил у руководителя воронежского СКР Кирилла Левита доклад об обстоятельствах инцидента на пункте приема ЕГЭ на базе школы в Воронеже.

Инвестиции структур «Металлоинвеста» в завод ГБЖ в Курской области выросли до 80 млрд рублей.

Агрохолдинг «Эконива» (ключевые активы в Воронежской области) планирует начать продажу племенных нетелей на торгах в форме электронного аукциона.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя Воронежского облсуда Василия Тарасова на должность главы Ростовского облсуда.

Жители Черноземья отдали мошенникам 74,9 млн руб. за неделю с 21 по 28 мая.

С 1 июня в Липецке вырастет стоимость проезда в общественном транспорте — до 34 руб. при оплате наличными и до 29 руб. при оплате картой.

Воронежский футбольный клуб «Факел» продлил контракты с полузащитником и капитаном команды Ираклием Квеквескири, нападающим Хызыром Аппаевым, вратарями Александром Беленовым и Виталием Гудиевым.

Инесса Шуйкова покидает пост начальника управления образования и науки Липецкой области.

Как минимум 3 977 жителей Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2024 году.