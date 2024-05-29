Начальник липецкого управления образования покидает свой пост

Инесса Шуйкова покидает пост начальника управления образования и науки Липецкой области. Сегодня ее последний рабочий день на этой должности. Об этом сообщили в правительстве региона.

Инесса Шуйкова

Фото: предоставлено правительством Липецкой области

Госпожа Шуйкова увольняется в связи с переходом на новую работу. До согласования нового кандидата на ее должность с федеральными органами власти исполнять обязанности будет первый заместитель Дмитрий Демихов.

Инесса Шуйкова родилась в 1974 году в Курске. В 1996 году окончила Липецкий государственный педагогический университет, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Имеет степень кандидата технических наук. Трудовую деятельность начинала учителем в липецких школах, затем преподавала математику в педагогическом лицее №24, после перешла в липецкий педуниверситет, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента и замдекана по воспитательной работе. С 2016-го — глава центра допобразования «Стратегия», с 2020-го — ректор Института развития образования Липецкой области.

Госпожа Шуйкова возглавила липецкое управление образования в феврале 2023 года. На этом посту она сменила Лилию Загееву, которая стала ректором Липецкого государственного технического университета.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте