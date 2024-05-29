Главу Воронежского облсуда рекомендовали на аналогичную должность в Ростове-на-Дону

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя Воронежского облсуда Василия Тарасова на должность главы Ростовского облсуда. Об этом сообщило издание «Право.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Тарасов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Василий Тарасов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В ходе заседания председатель ВККС Николай Тимошин спросил у господина Тарасова, сможет ли он изменить общественное мнение о ростовских судьях после коррупционного скандала, произошедшего в мае 2023 года. Кандидат ответил, что знает, на какой регион претендует.

В прошлом году за получение взяток были арестованы экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, а также экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский. Временно исполняющей обязанности председателя Ростовского облсуда является Фарида Калюжная.

Василий Тарасов родился в 1965 году в Адыгее и большую часть карьеры был сотрудником прокуратуры и судьей в Туапсе и Новороссийске. В 2008–2009 годах работал первым зампредом Тульского облсуда, после чего возглавил Саратовский областной суд. В мае 2021 года он стал заместителем председателя ВККС. Должность председателя Воронежского облсуда занимает с 2017 года. В сентябре 2023-го был утвержден на этот пост на шестилетний срок.

Алина Морозова

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