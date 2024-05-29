Главу Воронежского облсуда рекомендовали на аналогичную должность в Ростове-на-Дону
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя Воронежского облсуда Василия Тарасова на должность главы Ростовского облсуда. Об этом сообщило издание «Право.ру».
Василий Тарасов
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
В ходе заседания председатель ВККС Николай Тимошин спросил у господина Тарасова, сможет ли он изменить общественное мнение о ростовских судьях после коррупционного скандала, произошедшего в мае 2023 года. Кандидат ответил, что знает, на какой регион претендует.
В прошлом году за получение взяток были арестованы экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, а также экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский. Временно исполняющей обязанности председателя Ростовского облсуда является Фарида Калюжная.
Василий Тарасов родился в 1965 году в Адыгее и большую часть карьеры был сотрудником прокуратуры и судьей в Туапсе и Новороссийске. В 2008–2009 годах работал первым зампредом Тульского облсуда, после чего возглавил Саратовский областной суд. В мае 2021 года он стал заместителем председателя ВККС. Должность председателя Воронежского облсуда занимает с 2017 года. В сентябре 2023-го был утвержден на этот пост на шестилетний срок.