В Липецке стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 34 рублей

С 1 июня в Липецке вырастет стоимость проезда в общественном транспорте до 34 руб. при оплате наличными и до 29 руб. при оплате картой. Это следует из приказа управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, опубликованного портале правовой информации региона. Сейчас проезд в Липецке стоит 32 и 28 руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что в Воронеже стоимость проезда в общественном транспорте могут увеличить до 41 руб. при оплате наличными и до 38 руб. при безналичном расчете. Городское управление транспорта подготовило и направило региональному министерству тарифного регулирования соответствующее предложение.

В мэрии возможное объясняли повышение тем, что Воронеж остается городом с одним из самых низких тарифов в стране: 28 и 26 руб. К примеру, в Волгограде стоимость проезда составляет 30 и 32 руб., в Твери и Омске — 30 и 35 руб., во Владимире — 32 и 35 руб., в Ростове-на-Дону — 34 и 35 руб., в Самаре — 35 и 38 руб., в Казани — 38 и 42 руб.

О том, как перевозчики добивались последнего повышения проезда в Воронеже, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов

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