Глава СКР запросил доклад об инциденте при досмотре воронежских школьниц на ЕГЭ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил у руководителя воронежского ведомства Кирилла Левита доклад об обстоятельствах инцидента на пункте приема экзамена (ППЭ) на базе школы №62 в Воронеже. Об этом сообщили в СКР. Ход проводимой воронежским управлением проверки поставлен на контроль.

Прокуратура Воронежской области также рассмотрит публикации СМИ о возможных нарушениях в школе №62. В ведомстве ранее рассказывали «Ъ-Черноземье», что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее несколько школьниц сообщили в СМИ, что перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по русскому языку их якобы заставили показывать нижнее белье после неоднократного срабатывания металлодетектора.

Руководитель ППЭ в школе №62 рассказала, что «рамки на входе настроены обычным образом и, соответственно, не реагировали на обычную одежду». Она считает, что об этом свидетельствует то, что десятки экзаменуемых прошли их с первого раза. По словам руководителя ППЭ, «никто не просил» школьников снимать или поднимать одежду. Сотрудник ППЭ в школе №62, стоявший на рамках, добавил, что наблюдал случаи, когда «выпускники на эмоциях поднимали верхнюю одежду».

Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова написала в своем Telegram-канале, что в ведомство «не поступало ни одной официальной жалобы от родителей или учеников 11-ой школы, что помогло бы провести объективное расследование». «Все проверки ведутся по инициативе сотрудников министерства и после обращений СМИ. В связи с чем прошу свидетелей и очевидцев этих событий официально обратиться в министерство образования»,— добавила госпожа Салогубова.

В правительстве Воронежской области ранее заявили, что более 130 выпускников из 143, прибывших на ППЭ в школе №62 прошли рамку металлодетектора без возникновения звукового сигнала. Устройство сработало лишь на проход некоторых участниц. Власти утверждают, что конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано: «Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале потребовала от чиновников опубликовать полное видео с камер наблюдения всего процесса досмотра, а также видео с улицы перед входом в школу. Она отметила, что даже на опубликованном властями фрагменте ролика заметно, что мужчина попросил одну из школьниц поднять кофту.

Егор Якимов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте