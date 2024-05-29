За неделю жители Черноземья отдали мошенникам почти 75 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 74,9 млн руб. за неделю с 21 по 28 мая. Это следует из данных, опубликованных региональными управлениями МВД. Больше всего денег преступникам «подарили» воронежцы, меньше всего — белгородцы.

Жители Воронежской области передали мошенникам 49,8 млн руб. (из них 16 млн руб. за одни сутки), Курской области — 10,2 млн руб., Тамбовской — 8,1 млн руб. Липчане лишились 3,3 млн руб., орловчане — 2 млн руб., а белгородцы — 1,5 млн руб.

Самой популярной схемой аферистов остается «звонок из банка или от правоохранителя», в котором жертву убеждают спасти свои средства от преступников, переведя их на безопасный счет, взяв кредит или раскрыв персональные данные. Также за прошедшую неделю мошенники выманивали у жителей макрорегиона деньги под предлогом продажи товаров, оказания эзотерических и интим-услуг, помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП, а также инвестиций.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии).

На прошлой неделе жители Черноземья отдали мошенникам почти 100 млн руб.

Егор Якимов

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