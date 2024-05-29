Мирная жительница пострадала при обстреле белгородского хутора
В результате минометного обстрела хутора Стадников Шебекинского городского округа Белгородской области пострадала мирная жительница, у нее осколочное ранение височной части. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Женщина в момент обстрела находилась в доме.
Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу. После оказания медпомощи ее переведут в городскую больницу №2 в Белгороде. Из-за обстрела на хуторе поврежден один частный дом: в нем выбиты окна и посечен фасад.
Также город Шебекино подвергся атаке двух дронов-камикадзе. Первый дрон сдетонировал после падения. Загорелась сухая трава, но пожар быстро ликвидировали. Второй дрон упал на дорогу и осколками повредил дверь коммерческого объекта.
В Новой Таволжанке БПЛА самолетного повредил четыре частных домовладения — выбиты окна, посечены кровли.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется»,— добавил губернатор.
За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 118 боеприпасов и 24 беспилотных летательных аппаратов. Пострадал один человек, разрушения выявили в 17 населенных пунктах.
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