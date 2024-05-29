Воронежский «Факел» продлил контракты с двумя вратарями, полузащитником и форвардом

Воронежский футбольный клуб (ФК) «Факел» продлил контракты с полузащитником и капитаном команды Ираклием Квеквескири, нападающим Хызыром Аппаевым, вратарями Александром Беленовым и Виталием Гудиевым. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Капитан и «мотор» команды опорный полузащитник Ираклий Квеквескири пропустил всего одну игру чемпионата — сыграл в 29 из 30 матчей. В общей сложности он провел за «Факел» более 60 игр. По итогам прошедшего сезона Квеквескири вошел в число номинантов премии «Герои РПЛ».

Форвард Хызыр Аппаев — один из тех, кто два года назад обеспечил «Факелу» выход в элитный дивизион российского футбола. В форме воронежской команды он сыграл более ста матчей, из них 28 — в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Основной голкипер команды Александр Беленов защищал ворота в 24 играх РПЛ 2023/24, пропустил при этом только 23 мяча. По ходу чемпионата неоднократно получал приз лучшего игрока матча. Виталий Гудиев провел шесть матчей в РПЛ и пять — в Кубке России, всего пропустил 14 мячей.

Ранее сообщалось, что «Факел» после завершения сезона расстанется с большой группой футболистов. Команду покинут Роман Акбашев, Кирилл Суслов, Андрей Мендель, Руслан Магаль, Игорь Калинин и Николай Поярков.

25 мая «Факел» сыграл последний матч сезона РПЛ 2023/24 — с грозненским «Ахматом». С учетом набранных ранее очков он с равными шансами мог и вылететь в Первую лигу, и сохранить прописку в главном чемпионате страны. Победный счет 2:0 помог «огнеопасным» добиться сразу двух рекордов — остаться в РПЛ на третий сезон подряд и занять самое высокое в истории место в турнирной таблице (11-е).

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Пискунов

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