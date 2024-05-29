В Черноземье почти 4 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала года

Как минимум 3 977 жителей Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2024 году. При этом только за последнюю неделю было зафиксировано более 300 новых обращений. Это следует из информации региональных управлений Роспотребнадзора.

Лидером по числу пострадавших от клещей с начала эпидсезона остается Липецкая область. С начала эпидсезона по 23 мая в медицинские учреждения области обратились 1 230 человек, из которых почти половина — дети (591). Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

В Воронежской области, по данным на 27 мая, клещи укусили 944 жителей. Это на 117 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболеваемость клещевыми инфекциями в регионе не регистрировалась.

По состоянию на 24 мая, в Курской области от клещей пострадали 619 человек, в том числе 272 ребенка до 14 лет. За аналогичный период 2023 года произошло 490 случаев укусов клещей среди взрослых и 226 случаев среди детей. Передающиеся клещами инфекции не выявлены.

В Орловской области, по данным на 23 мая, медики зафиксировали 473 обращения по поводу укусов клещей. При этом 157 пострадавших — дети. Кроме того, установлено пять случаев клещевого боррелиоза среди взрослых.

В Тамбовской области к 23 мая от клещей пострадали 711 человек, в том числе 193 ребенка, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный периода 2023 года (1 038 обращений, из них 363 от детей).

В медицинские организации Белгородской области, по сведениям на 8 мая, по поводу укусов клещей обратился 461 человек, в том числе 179 детей. За тот же период зарегистрировано семь случаев клещевого боррелиоза.

Неделей ранее сообщалось, что от укусов клещей в Черноземье пострадали более 3,5 тыс. человек.

Денис Пискунов

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