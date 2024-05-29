Белгородец пострадал при атаке БПЛА в Грайворонском горокруге

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу.

В селе Безымено в результате атаки дрона-камикадзе поврежден коммерческий объект — у него выбиты окна и повреждена кровля. Также беспилотники дважды обстреляли «Газель» — в результате сброса взрывных устройств она сгорела.

В поселке Совхозный дрон-камикадзе врезался в надворную постройку на территории частного домовладения. В результате взрыва в доме выбиты окна и посечена дверь, поврежден забор.

Ранее мирная жительница пострадала при обстреле хутора Стадников Шебекинского городского округа. Она доставлена в больницу с осколочным ранением височной части.

Алина Морозова

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