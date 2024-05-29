Александра Бумагина рекомендовали на пост главы 19-го арбитражного апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Александра Бумагина пост председателя 19-го арбитражного апелляционного суда (расположен в Воронеже), который он занимал с 2017 по 2023 год. Об этом сообщило издание «Право.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бумагин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Александр Бумагин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас господин Бумагин работает судьей 19-го арбитражного апелляционного суда. В июле 2023 года он уже получил рекомендацию на пост председателя апелляционной инстанции, но впоследствии отозвал заявление. В ходе заседания он пояснил, что прошлым летом к нему «возникли вопросы» из-за средств, которые его супруга дала «другому человеку» на покупку квартиры. Претендент дополнил разъяснения об этом долге и прикрепил к ним необходимые документы, после чего глава Верховного суда Ирина Подносова и председатель Совета судей Виктор Момотов поддержали его кандидатуру.

Александру Бумагину 61 год. Он родился в городе Шахтинск Карагандинской области Казахстана. В 1989 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Правоведение». С 1994 года работал судьей в Орловской области, а затем в течение 12 лет руководил арбитражным судом Орловской области.

Алина Морозова

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