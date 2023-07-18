ВККС рекомендовала Александра Бумагина на пост председателя 19-го арбитражного апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на пост главы 19-го арбитражного апелляционного суда (расположен в Воронеже) его действующего председателя Александра Бумагина. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

Александру Бумагину 60 лет. У него репутация непубличного человека. Известно, что в 1989 году господин Бумагин окончил юрфак Воронежского госуниверситета. С 1994 года работал судьей в Орловской области, а затем 12 лет руководил арбитражным судом Орловской области. 19-й арбитражный апелляционный суд возглавляет с 2017 года.