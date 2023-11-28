Столтенберг: Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина, как никогда раньше, близка к вступлению в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что страны НАТО продолжат помогать Украине в проведении необходимых реформ, после чего она сможет стать полноправным членом альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Будущее Украины — в НАТО. На саммите в Вильнюсе союзники согласовали многолетнюю программу помощи Украине в переходе от советской эпохи к оборудованию и стандартам НАТО, а также к оперативной совместимости армий. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», — сказал господин Столтенберг в интервью венгерскому изданию Index.

Йенс Столтенберг отметил, что для решения вопросов, связанных с присоединением украинской стороны к альянсу, был создана специальная платформа — Совет Украина—НАТО. «Союзники также договорились исключить План действий по членству из процесса вступления Украины в НАТО, превратив двухэтапный процесс в одноэтапный»,— указал он.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. По словам господина Зеленского, страна стремится стать членом альянса из соображений безопасности. На саммите в Вильнюсе 11 июля страны блока решили упростить механизм вступления Украины в НАТО, отменив выполнение плана действий по членству. Согласовать рекомендации по присоединению Украины министры иностранных дел стран—членов НАТО планируют на встрече в Брюсселе 28–29 ноября.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева