Caterpillar самосваливает из России

Президент РФ одобрил продажу активов американской Caterpillar в России — завода в Ленобласти и лизинговой компании — структуре, принадлежащей экс-сотрудникам инвестблока Сбербанка. Собеседники “Ъ” полагают, что покупатели в первую очередь заинтересованы в лизинговом бизнесе, а завод вынуждены были приобрести из-за позиции продавца, как это было и в сделке с активами шведской Volvo AB. По мнению участников рынка, восстановить выпуск на заводе будет сложно, однако сделка все равно может быть выгодной из-за наличия оборудования и нынешней стоимости активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские активы Caterpillar — завод «Катерпиллар Тосно» и лизинговую компанию «Катерпиллар Файнэншл» — покупает ООО «ПСК — Новые решения», следует из соответствующего распоряжения президента РФ, разрешившего такую сделку.

ООО «ПСК — Новые решения» создано в августе 2022 года и принадлежит компании «Ромуальд», следует из данных ЕГРЮЛ. 99% в последней у Кирилла Полишкина, еще 1% у Яна Вейцмана. Ранее господа Полишкин и Вейцман фигурировали как сотрудники структур Сбербанка. Так, Кирилл Полишкин занимал должность заместителя директора департамента по работе с крупнейшими клиентами АО «Сбербанк КИБ», Ян Вейцман — управляющего директора—начальника управления по работе с клиентами металлургии и горнодобывающей промышленности Сбербанка. Reuters указывает, что оба работали в Sberbank CIB.

Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы серий Cat 773 и Cat 777, гидравлические экскаваторы Cat 320 и Cat 336, а также компоненты. С 2020 года собирались генераторные установки. Но, согласно отчетности завода, основным направлением деятельности был выпуск компонентов для техники Caterpillar для экспорта во Францию, Бельгию, Польшу, Италию и США. У компании также есть филиал в Новосибирске, где велась сборка внедорожных самосвалов. Производство было приостановлено с 9 марта 2022 года, как и заключение новых лизинговых договоров «Катерпиллар Файнэншл». Но компания продолжала обслуживать текущий лизинговый портфель. У Caterpillar в РФ также есть компания-дистрибутор «Катерпиллар Евразия», которая не фигурирует в сделке.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что лизинг дорожно-строительной техники (ДСТ) — интересный и перспективный сегмент. «За первое полугодие 2023 года объем нового бизнеса в лизинге ДСТ вырос более чем в два раза, и он значительно больше первого полугодия 2021 года.

Даже с учетом, что компания кэптивная, вариантов развития на таком рынке много»,— поясняет аналитик. Он полагает, что основной интерес в сделке вызывает связка производства и лизинговой компании.

«Катерпиллар Файнэншл» не раскрывала свои данные в рэнкинге лизинговых компаний «Эксперт РА» и до приостановки нового бизнеса в марте 2022 года. По оценкам собеседников “Ъ”, качество лизинговых активов компании можно оценить на уровне «Джон Дир Файнэншл» на период ее покупки инвестиционной группой «Инсайт». Хотя стоимость сделки не раскрывалась, накануне ее совершения, в конце февраля, «Инсайт» разместила облигации на 11 млрд руб. Аналогичным образом «Инсайт» поступила, покупая активы «Сименс Финанс», разместив облигации на сумму, сопоставимую со стоимостью сделки (см. “Ъ” от 7 марта). Согласно рэнкингу «Эксперт РА» за 2021 год, «Джон Дир Файнэншл» занимала 22-е место по объему нового бизнеса — 21,4 млрд руб. Портфель компании составлял 31,6 млрд руб.

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев отмечает, что завод в Тосно с учетом стоимости, по которой сейчас распродаются активы,— хорошая инвестиция. «На нем относительно новое оборудование осталось, а у нас как раз сейчас не хватает средств производства»,— поясняет он. При этом возобновить производство Caterpillar он считает нереалистичным без доступа к поставщикам. «Возможно, найдется вариант среди китайских карьерных самосвалов, который можно будет локализовать»,— продолжает господин Кудрявцев. В теории можно использовать завод под выпуск элементарных комплектующих для сервиса, но не более того — «например, на заводе не было литейного производства, а при обслуживании экскаватора идет активный износ гусеничной ленты», говорит он. Денис Кудрявцев полагает, что завод в дальнейшем может быть продан производственной компании, как это было с активами Volvo AB в Калуге. Напомним, активы Volvo AB по грузовикам и экскаваторам вместе с лизинговым бизнесом сначала перешли под операционный контроль владельца Экспобанка Игоря Кима, но затем завод отошел структурам, связанным с Дмитрием Стрежневым (см. “Ъ” от 27 октября). Источники “Ъ” на лизинговом рынке отмечают, что претендентов на активы вряд ли было много, поскольку не все готовы покупать еще и завод.

В пресс-службе правительства Ленобласти сказали, что не комментируют сделки.

Ольга Никитина, Полина Трифонова; Александра Тен, Санкт-Петербург