«Урал» приедет в Калугу

Бывший завод Volvo AB в Калуге, который сейчас принадлежит «группе Астон», перейдет структурам, связанным с Дмитрием Стрежневым. Губернатор региона сообщил, что партнерство может быть налажено с автозаводом «Урал», собственником которого до лета был господин Стрежнев. Завод Volvo, по словам источников “Ъ”, до конца ноября перейдет компании «Автомобильное моторное общество», принадлежащей партнеру Дмитрия Стрежнева Григорию Пилипенко. Как рассказывают источники “Ъ”, интерес к заводу Volvo у Дмитрия Стрежнева был изначально. Теперь завод готовится выпускать грузовики китайского партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Шеметов / ТАСС Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что новым собственником завода по выпуску грузовиков Volvo в Калуге стала «группа компаний "Промышленные инвестиции"». «Новый собственник — группа компаний "Промышленные инвестиции" — вступает в свои права. Ведутся переговоры с потенциальными промышленными партнерами. Одним из таких партнеров может стать АЗ "Урал". Первые грузовики будут выпущены уже в этом году»,— говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Речь, вероятно, идет об АО «Промышленные инвестиции», акционеры которого не раскрываются. Но компании принадлежат несколько юрлиц, включая «Спецтехнику лизинг» и «Литье и поковки». Компания создана в апреле, ее гендиректор — Андрей Александров, который в 2014–2015 годах возглавлял «РКТМ-Групп», она на тот момент принадлежала холдингу Олега Дерипаски «Русские машины», куда входил и «Урал».

Олег Дерипаска в 2020 году продал «Урал» и другие строительно-дорожные активы Дмитрию Стрежневу, их управлением занималась Объединенная машиностроительная группа (ОМГ). В феврале ОМГ попала под санкции ЕС и с мая находится в состоянии ликвидации, а летом Дмитрий Стрежнев передал «Урал» топ-менеджменту. Сейчас господин Стрежнев формально не является владельцем всех своих основных активов. Например, Машиностроительная группа — головная компания большинства предприятий, управляемых ранее ОМГ,— перешла в собственность недавно созданного «СДМ Холдинга» Дмитрия Барменкова. Дмитрий Стрежнев остался гендиректором Машиностроительной группы, а господин Барменков возглавляет принадлежащее господину Стрежневу ООО «Мидстрим».

В отчете за третий квартал Volvo AB сообщила, что в течение квартала продала российские активы, состоящие из завода в Калуге, лизингового бизнеса и дистрибутора техники. Компания отразила убыток от продажи в 794 млн шведских крон (примерно 6,7 млрд руб.), из которых 640 млн крон пришлись на сегмент грузовых автомобилей. В Минпромторге сообщали, что ряд дочерних структур шведской Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль владельца Экспобанка Игоря Кима.

По словам источников “Ъ”, Volvo выбрала Игоря Кима покупателем всех своих активов, хотя у бизнесмена был интерес только к финансовому и дистрибуторскому бизнесу. Сейчас акционеры «Стоков Машинное оборудование» (ранее «Вольво Восток», ей через «Стоков Компоненты» принадлежит завод в Калуге) не раскрыты, но компанию возглавил первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников. Источник “Ъ”, знакомый с ходом сделки, сказал, что в конце августа «Стоков Машинное оборудование» и «Стоков Компоненты» были приобретены компанией Игоря Кима «Группа "Астон"» (официально владеет только «Стоков Финансовые услуги»), «которая искала бизнес-партнера для организации производства грузовой техники». Таким партнером стала ГК «Промышленные инвестиции», утверждает он: «Компания до конца ноября 2023 года планирует завершить сделку по приобретению производственных активов в Калуге».

Два источника “Ъ” говорят, что интерес к получению бывшей площадки Volvo в Калуге был у Дмитрия Стрежнева. Один из них отмечает, что Volvo не готова была рассматривать других покупателей, кроме господина Кима.

По словам собеседников “Ъ”, Дмитрий Стрежнев и его партнеры уже несколько месяцев обсуждали организацию на бывшем заводе Volvo выпуска гражданских грузовиков китайских брендов.

Переговоры шли с рядом компаний, в числе которых Dongfeng и Faw, говорят собеседники “Ъ”. О переговорах с Dongfeng сообщал и «Русский автомобиль».

В октябре Григорий Пилипенко (сын Николая Пилипенко, бывшего финансового директора и члена совета директоров «Еврохима») создал Автомобильное моторное общество (АМО), зарегистрированное по тому же адресу, что и бывшие компании Volvo AB в России, включая «Стоков Компоненты». Дмитрий Стрежнев в 2004–2018 годах был гендиректором и крупным миноритарием «Еврохима». Компанию АМО возглавил Энрико Дамьяно, на LinkedIn которого указано, что тот занимает должность главы по стратегическому развитию ОМГ. Он также был главным конструктором АМО ЗиЛ. Источник “Ъ” говорит, что название калужской компании может быть «оммажем» ЗиЛу. АМО выступит стороной сделки при продаже завода Volvo структурами Игоря Кима, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом сделки.

До 2021 года Григорий Пилипенко возглавлял принадлежащую Дмитрию Стрежневу компанию «Инвест-Автоволга», которой через ООО «Реновация» принадлежат крупные пакеты в ключевых предприятиях «Волгабаса».

Проектная мощность завода Volvo Trucks в Калуге — 15 тыс. грузовиков в год: 10 тыс. под брендом Volvo и 5 тыс.— Renault. Площадка была открыта в 2009 году, затем локализовано производство кабин. Кроме того, компания с 2013 по 2017 год выпускала в Калуге экскаваторы, но производство было заморожено.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области, о загрузке бывшего завода Volvo, 26 октября: «Ведутся переговоры с потенциальными промышленными партнерами. Одним из таких партнеров может стать АЗ "Урал". Первые грузовики будут выпущены уже в этом году».

Источник “Ъ” отмечает, что оборудование завода Volvo хорошее: в отличие от того же «Урала» площадка не требует модернизации. Источники “Ъ” отмечают, что «Урал» загружен заказом ОПК и не может наращивать поставки на рынок. При этом один из собеседников “Ъ” говорит, что обсуждалось возможное привлечение сотрудников из Калуги на «Урал», несмотря на то что официально никаких связей между господином Стрежневым и калужским активом сейчас нет.

Источники “Ъ” считают, что возобновить выпуск на заводе в Калуге до конца года нереалистично — как минимум требуется новая оснастка, хотя конвейер может использоваться без всяких проблем. Другой собеседник “Ъ” говорит, что «на время построения кооперации и подготовки производства к выпуску новой техники с партнерами из Азии» рассматривается возможность выпуска «гражданских грузовых машин российского производителя».

Ольга Никитина, Полина Трифонова, Ольга Шерункова