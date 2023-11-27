Windfall tax дисконтом красен

Бизнес заплатит больше 200 млрд руб. добровольного налога на сверхприбыль. Такие данные «Известям» сообщили в Торгово-промышленной палате. Речь идет о так называемом windfall tax. До 30 ноября для компаний действует пониженная ставка этого сбора — 5%. Позже придется платить 10%. Три четверти предприятий решили согласиться на льготные условия. В то же время в Минфине надеются, что запланированную сумму — 300 млрд руб. — удастся собрать до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Почему некоторые компании решили заплатить позже? Партнер юридической группы GRM Сергей Новиков считает, что основная причина в закредитованности некоторых игроков: «Если мы говорим о возможности получения бюджетом дополнительных 300 млрд руб., думаю, эта цифра, пусть не на порядок, но будет превышена — 320-330 млрд руб. Компании сейчас вынуждены достаточно агрессивно управлять своей ликвидностью. Все обязательные платежи, которые можно отнести на позднее время, будут оттягивать до тех пор, пока это возможно.

Почему компании все-таки не пользуются скидкой? Либо у организации долговая нагрузка подходит к предельной , то есть она не может полноценно получать кредиты и займы в тех объемах, которые сейчас необходимы для уплаты налогов. Экономической целесообразности этого не делать нет».

На прошлой неделе в Минфине сообщили, что по windfall tax удалось собрать 40 млрд руб. Как выяснили СМИ, обязанность уже выполнили такие компании, как «Норникель» и Head Hunter. «Сбер», «Россети» и «Ростелеком» намерены перечислить платеж до конца месяца. Эти вливания помогут бюджету, но главное, чтобы добровольный налог был единоразовым, отметил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«Если этот чрезвычайный налог и превысит сумму в 300 млрд, то очень ненамного. Почему не все могут досрочно заплатить на льготных условиях? Будем исходить из того, что не у всех есть для этого условия. Кто-то, может быть, надеется, что лучше пускай он заплатит позже, но с учетом растущей инфляции.

Вполне нормальная ситуация, когда деньги во что-то вложены, и хочется, чтобы они еще чуть-чуть поработали. Два-три месяца — это период, за который большие деньги тоже могут дать хорошую копеечку компании. Так что люди считают. А потом они вернут эти средства, но в самый последний момент, и успеют все-таки заплатить.

Исходят из того, что сейчас важны не то,что каждые сотни или десятки миллиардов рублей, но и просто миллиарды. Принятый трехлетний бюджет на весь период запланирован с дефицитом, и если есть возможность получить относительно большие деньги, ее постараются использовать.

Другое дело, что в краткосрочной перспективе задача будет решена, но как бы это мы ни называли, это повышение налоговой нагрузки, формирование высокой степени неопределенности экономической ситуации. А где гарантии, что чрезвычайной ситуации не будет и в следующем году?»

В этом году дефицит бюджета запланирован Минфином на уровне почти 3 трлн руб. Как заявлял в октябре глава ведомства Антон Силуанов, он может быть меньше прогноза и немного превысить 1% ВВП. Изначально речь шла о 2%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова