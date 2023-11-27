Во время шторма в аквариуме Севастополя погибли 800 тропических животных

Во время шторма холодная морская вода затопила зал аквариума в Севастополе, где находились пресноводные тропические животные. Из-за термального удара погибли 800 животных. Об этом «РИА Новости» сообщил директор аквариума Севастополя Юрий Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Чирков / Виртуальный Севастополь / Севастопольский Аквариум Фото: Артур Чирков / Виртуальный Севастополь / Севастопольский Аквариум

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что в аквариуме погибли не менее 500 животных. «Пошла холодная морская вода. Они пресноводные, пошла холодная морская вода — термальный удар, и все»,— сообщил Юрий Кравцов.

Пострадавший зал аквариума находился как раз со стороны моря, поэтому он был затоплен сильнее остальных. Всего в зале находилось 800 животных. Погибли в том числе 11 панцирных щук, жившие в аквариуме 20 лет, и большие пираньи, жившие там на протяжении 15 лет. Морская вода затопила насосы, обогреватели, электрика. Зал обесточен. Восстановить зал получится не раньше апреля будущего года.

Последний раз аквариум Севастополя был поврежден при шторме в 2007 году. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что шторм в Крыму стал самым мощным за историю наблюдений. Советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что такого шторма в республике не было никогда.

Анастасия Ларина