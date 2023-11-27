Акции Polymetal росли более чем на 20% после падения на 30% в предыдущие дни

Акции крупнейшего в России производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков страны Polymetal (MOEX: POLY) в ходе торгов на Мосбирже (MOEX: MOEX) сегодня, 27 ноября, росли на 23,9%, до 490 руб. за бумагу. По состоянию на 15:23 стоимость одной акции Polymetal составляла 467,5 руб. (+18,2%). Объем торгов к указанному времени превысил 6,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

На прошлой неделе стоимость акций Polymetal на Мосбирже резко снизилась на фоне предложения компании заменить ценные бумаги, заблокированные из-за санкций Евросоюза, на акции, выпущенные на казахстанской бирже МФЦА (AIX).По итогам торгов 24 ноября падение составило 18%, 23 ноября акции подешевели на 13,8%. Таким образом, за два торговых дня акции Polymetal снизились в цене почти на 30%.

Предложение заменить ценные бумаги акционеры Polymetal обсудят 8 декабря. Заблокированные акции составляют около 22% уставного капитала Polymetal. Акционеры, которые обменяют бумаги, будут восстановлены в правах и смогут получать дивиденды. В обмене смогут принять участие только неподсанкционные акционеры, не связанные с «недружественными» иностранными государствами.

Ранее Polymetal уже проводил обмен заблокированных акций. Первый обмен представлял собой перевод акций из электронной формы в документарную в соотношении 1:1. Он был завершен в октябре. Компанией было обменяно 41 614 678 обыкновенных акций.