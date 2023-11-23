Polymetal предложил второй обмен замороженных акций

Компания Polymetal (MOEX: POLY) планирует обменять акции, заблокированные из-за санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). Акции заменят на новые, выпущенные на казахстанской бирже МФЦА (AIX). Как сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации, акционеры Polymetal обсудят это предложение 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Заблокированные акции составляют около 22% уставного капитала Polymetal. Акционеры, которые обменяют бумаги, будут восстановлены в правах и смогут получать дивиденды.

Однако из-за ограничений в законодательстве о ценных бумагах, санкций и контрсанкций обмен будет доступен не всем акционерам. В нем смогут принять участие неподсанкционные акционеры, не связанные с «недружественными» иностранными государствами.

Как и при прошлом обмене, компания погасит акции, подлежащие обмену, при смягчении наложенных на НРД санкций. Пока они будут храниться на казначейских счетах компании. Об окончательных результатах обмена Polymetal объявит до 1 ноября 2024 года включительно.

В августе компания Polymetal завершила перерегистрацию с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. Это было связано с введенными в отношении нее санкциями США. 2 октября акции Polymetal вошли в индекс казахстанской биржи AIX. В том же месяце компания в рамках обмена выкупила 2,5 млн обыкновенных акций.

Анастасия Ларина