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Коммерсантъ FM
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Polymetal выкупил 2,5 млн обыкновенных акций и завершил предложение по обмену

Крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков страны Polymetal (MOEX: POLY) произвел второй транш обыкновенных акций в количестве 2 543 840 штук, выкупленных компанией до сегодняшнего дня, 11 октября. Таким образом Polymetal завершил предложение по обмену акций, сообщила пресс-служба. За два транша компанией было обменено 41 614 678 обыкновенных акций.

«В дополнение к 39 070 838 обыкновенным акциям, обмененным 9 декабря 2022 года, 2 543 840 обыкновенных акций были выкуплены компанией до 11 октября 2023 года в рамках второго транша предложения по обмену. В общей сложности было обменено 41 614 678 обыкновенных акций, которые теперь учитываются компанией как казначейские»,— говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В декабре 2022 года Polymetal продлил до 16 июня 2023 года срок, в который акционеры-нерезиденты, чьи права были затронуты санкциями Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария, могут обменять свои акции на документарные. Обмен представляет собой перевод акций из электронной формы в документарную в соотношении 1:1.

В середине мая 2023 года США ввели санкции в отношении российского АО «Полиметалл». В конце того же месяца большинство (91,78%) акционеров Polymetal проголосовали за перерегистрацию компании в МФЦА в Казахстане. Она была завершена 7 августа. В связи с этим Московская биржа (MOEX: MOEX) в конце июля объявила о приостановке торгов бумагами компании, а со 2 августа акции Polymetal перестали обращаться на Лондонской фондовой бирже. Основной биржей для Polymetal стала казахстанская AIX.

Милена Костерева

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