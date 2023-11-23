Падение акций Polymetal превышало 15% на фоне предложения провести обмен бумаг

Снижение стоимости акций Polymetal (MOEX: POLY) на Московской бирже превышало 15%, цена за штуку достигала 474 руб. По состоянию на 16:11 мск, стоимость одной акции Polymetal составляет 504,4 руб. (-9,83%). Падение акций происходит на фоне предложения компании заменить ценные бумаги, заблокированные из-за санкций Евросоюза, на акции, выпущенные на казахстанской бирже МФЦА (AIX).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Предложение заменить ценные бумаги акционеры Polymetal обсудят 8 декабря. Заблокированные акции составляют около 22% уставного капитала Polymetal. Акционеры, которые обменяют бумаги, будут восстановлены в правах и смогут получать дивиденды. Однако из-за ограничений в законодательстве о ценных бумагах, санкций и контрсанкций обмен будет доступен не всем акционерам. В нем смогут принять участие неподсанкционные акционеры, не связанные с «недружественными» иностранными государствами.

Ранее Polymetal уже проводил обмен заблокированных акций. Первый обмен представлял собой перевод акций из электронной формы в документарную в соотношении 1:1. Он был завершен в октябре 2023 года. Компанией было обменено 41 614 678 обыкновенных акций.

В августе Polymetal завершила перерегистрацию с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. Это было связано с введенными в отношении нее санкциями США. 2 октября акции Polymetal вошли в индекс казахстанской биржи AIX.

Эрдни Кагалтынов