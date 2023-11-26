Куйвашев заявил, что медкластер «Академический» закроет дефицит врачей в России

Медицинский кластер «Академический» решит проблему квалифицированных медицинских кадров в Свердловской области и по всей территории России, заявил глава региона Евгений Куйвашев. Губернатор презентовал проект на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«На территории кластера будут сконцентрированы ключевые медицинские учреждения и организации региона. Это позволит обеспечить тесную связь образования, науки и производства. Будет проложен наиболее короткий маршрут от подготовки кадров до оказания высокой медицинской помощи, от научной идеи до ее реализации»,— сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, соглашение о создании медкластера в Академическом районе Екатеринбурга было подписано в 2018 году. Стоимость проекта оценили в 30 млрд руб. В 2021 году Евгений Куйвашев представил проект медицинского кластера «Академический» премьер-министру Михаилу Мишустину.

Здание научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества станет первым построенным объектом из кластера «Академический», который включает в себя ряд лечебных и научных учреждений. В 2022 году главе Екатеринбурга Алексею Орлову презентовали проект строительства Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с кампусом, общежитиями, учебными корпусами, спортивной зоной, культурно-досуговым центром и университетской клиникой. Новый комплекс УГМУ также войдет в состав медкластера.

Василий Алексеев, Анастасия Таначева

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