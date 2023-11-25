Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл день Свердловской области на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Мероприятие проходит в 75 павильоне.

«Мы рады представить наш регион, его историю, достижения, проекты, над которыми мы сейчас работаем, и самое главное — его жителей. Они любят свой родной край и свою родную страну»,— сказал Евгений Куйвашев во время открытия.

По данным организаторов, стенд разместили на площади более 105 кв. м. Конструкция в стиле «Демидовский лофт» воссоздаст облик металлургического предприятия, которую дополнят современными мультимедиатехнологиями. Как сообщили в правительстве Свердловской области, стенд Свердловской области посетили более 100 тыс. человек.

Выставка «Россия» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, она заработала с 4 ноября. На ней все регионы страны презентуют свои достижения и изобретения. На выставке представлены федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. Ожидается, что площадку посетит президент. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Василий Алексеев, Анастасия Таначева

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