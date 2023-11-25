Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» (MOEX: GAZP) установил исторический рекорд после того, как 23 ноября Китай в очередной раз превысил суточные контрактные обязательства по поставкам газа на газопроводе «Сила Сибири». Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC»,— добавили в российской компании.

Вице-премьер России Александр Новак 22 ноября заявил, что объем поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в 2023 году достигнет 22 млрд куб. м, а совокупные поставки Газа в Китай составят 100 млрд куб. м в год.

В ближайшие 15 лет «Газпром» планирует усилить свое присутствие на рынке Средней Азии на фоне сокращения поставок на европейский рынок. Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о готовности увеличить поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" разворачивается на юг».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...