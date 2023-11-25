«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» (MOEX: GAZP) установил исторический рекорд после того, как 23 ноября Китай в очередной раз превысил суточные контрактные обязательства по поставкам газа на газопроводе «Сила Сибири». Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC»,— добавили в российской компании.

Вице-премьер России Александр Новак 22 ноября заявил, что объем поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в 2023 году достигнет 22 млрд куб. м, а совокупные поставки Газа в Китай составят 100 млрд куб. м в год.

В ближайшие 15 лет «Газпром» планирует усилить свое присутствие на рынке Средней Азии на фоне сокращения поставок на европейский рынок. Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о готовности увеличить поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" разворачивается на юг».

Петр Бузлаев