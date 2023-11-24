Россияне отписываются от Instagram

Аудитория Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России за год сократилась почти на четверть. Как выяснила компания Mediascope, охват платформы составил всего около 25 млн пользователей в месяц. Для сравнения: это в 2,5 раза меньше, чем показатели конца 2021-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самой быстрорастущей платформой аналитики называют Telegram. За год его месячная аудитория в России выросла на 15%, примерно до 83 млн человек. По сравнению с 2021-м показатель увеличился на две трети. Кроме того, россияне стали тратить гораздо меньше времени на Instagram в день и переключили внимание в основном на Telegram, говорит руководитель поддержки клиентов сегмента Digital компании Mediascope Наталья Бороздина:

«Instagram как соцсеть теряет позиции, особенно это заметно в среднедневном потреблении, то есть в том, сколько человек в среднем за анализируемый период — в данном случае месяц — заходили на площадку, пытались ей воспользоваться. Падение даже намного серьезнее, чем по месячной накопленной аудитории.

Можно предположить, что в этой соцсети остается в основном лояльное ядро, то есть те, кому настолько близок Instagram, что никакие препятствия в виде блокировок не помеха. Также мы видим, что Telegram растет, там появляются новые сервисы. Многие пользователи Instagram уходят туда. Когда платформу блокировали, блогеры призывали переходить именно в Telegram-каналы, поэтому неудивительно».

При этом рост текущего лидера среди российских соцсетей — «ВКонтакте» — замедлился до 5%. Аудитория «Одноклассников» также выросла всего на 1% за год. Instagram теряет из-за усталости россиян от VPN и других ограничений, а в остальном выбора у пользователей не так много, рассуждает основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок. Но для рекламодателей Telegram неудобен, говорит он:

«Что касается Instagram, каждую неделю блокируются VPN, плюс функции соцсети ограничены для россиян. Ты не можешь пользоваться всей музыкой, делать какие-то вещи, которые потом могут быть заблокированы или удалиться. Но эта площадка дает возможность органично расти. Снять какой-то прикольный Reels или ролик, который завирусится, который посмотрят много людей.

Пока "ВКонтакте", "Одноклассники" на это не способны, ты не можешь на основе алгоритмов и трендов попасть в рекомендации и стать более популярным. Что касается Telegram, если ты делаешь там полезный и интересный контент, его пересылают — твой канал растет. Что еще плохо в Instagram? Были уточнения, что надо маркировать рекламу, и это, конечно, большая проблема. Рекламодатели боятся размещаться в Instagram, и денег там меньше, причин вести меньше.

Если звезды не ведут так же активно свои социальные сети, то туда реже приходит аудитория. Не могу сказать, какая соцсеть лучше, они просто все для разных целей и аудиторий. И "Одноклассники" делают много контента, который не посмотришь в Instagram, но он остается основной площадкой для развития блогеров».

Помимо Instagram, в России с прошлого года заблокирована другая соцсеть Meta — Facebook, аудитория которой за 2022-й резко упала. По данным Mediascope, более чем в два раза. Одновременно с этим еще одна популярная платформа — TikTok — по собственной инициативе запретила размещать новый контент и вести прямые трансляции на территории России.

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Сабина Адлейба