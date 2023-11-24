«Оперативная обстановка влияет на экономику»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на пресс-конференции заявил, что рассчитывает на рост экономики региона в 2023 году, несмотря на продолжающиеся украинские обстрелы и приостановку проектов резидентов особой экономической зоны. Последнее, по его словам, связано не с оперативной обстановкой, а «потерями прибыли» у металлургов «из-за западных санкций». Тезисы губернатора в школьном актовом зале с заклеенными «бронепленкой» окнами выслушал корреспондент «Ъ-Черноземье» Сергей Калашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Пресс-конференция Вячеслава Гладкова по итогам 2023-го прошла с заметно усиленными мерами безопасности. Организаторы до последнего не раскрывали место ее проведения. Журналистов посадили в два автобуса, почти час возили по Белгороду и высадили в окраинном микрорайоне Новосадовый-41 — одной из самых отдаленных от границы с Украиной (50 км по прямой) частей города.

Выяснилось, что встреча губернатора с журналистами пройдет в недавно открытой школе «Территория успеха». Это первый завершенный в регионе проект строительства современного учебного заведения по концессии. В школе и вокруг нее полностью отсутствовала сотовая связь и сигнал GPS. Но занятия для нескольких сотен учеников не отменялись. О близости зоны боевых действий напоминали только таблички «укрытие», указывающие на проход в подвал из зоны начальных классов, и пузырьки наклеенной на окнах «бронепленки». Считается, что она сможет защитить от ранений мелкими осколками разбитого стекла. В этот день некоторые ученики из классов патриотического обучения пришли в школу в военной форме и с нашивками, имитирующими шевроны ВС РФ.

Господин Гладков начал пресс-конференцию, зайдя в актовый зал школы после звонка. Главной экономической новостью от него стало подтверждение приостановки развития особой экономзоны в регионе. Губернатор сообщил, что у металлургов, под проекты которых и планировалась ОЭЗ, «объемы прибыли сократились настолько, что реализовать инвестпроект в том текущем виде, в котором он был запланирован, стало невозможно». Якорным и пока единственным резидентом ОЭЗ, напомним, должен был стать масштабный проект группы НЛМК Владимира Лисина по расширению производства на Стойленском ГОКе в Старом Осколе стоимостью 250 млрд руб.

«Основная причина — в западных санкциях. Они нанесли ущерб. Изменение маршрутов продажи продукции изменило структуру формирования прибыли,— пояснил господин Гладков.— Для меня самое главное, чтобы не произошло сокращение количества рабочих мест [на действующих предприятиях — «Ъ»]. На сегодняшний день компании обсуждают [возможность возобновления проекта — «Ъ»], я надеюсь, что эта тема вернется в повестку. Как только будет приниматься решение, уверен, произойдет пресс-конференция для доведения информации».

В НЛМК «Ъ+Черноземье» заявили, что от проекта не отказываются: «В настоящий момент продолжается проработка проекта с учетом текущих ограничений на использование импортных технологических решений».

Несмотря на задержку с созданием ОЭЗ господин Гладков рассчитывает на рост экономики Белгородской области. Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», губернатор заверил, что на фоне сокращения показателей АПК и сложной конъюнктуры у других отраслей он не отказался от одного из своих основных предвыборных тезисов об удвоении валового регионального продукта к 2030 году (до 2 трлн руб.). К 2026 году регион планирует выйти на ВРП в 1,6 трлн руб., сообщил губернатор. В 2021-м показатель составлял порядка 1 трлн руб.

«Это действительно главный системный вопрос. Безусловно, оперативная обстановка влияет на экономику, много негативных тенденций. Но мы не готовы сменить вектор развития и цифры не меняем. По итогам 2023 года мы надеемся увидеть рост по отношению к 2022-му. Да, не такой значительный, как мы хотели три года назад, но положительный тренд есть»,— отметил господин Гладков.

Он добавил, что наблюдает рост инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлым годом, уточнив, что даже те проекты, которые приостанавливались в 2022-м, «начинают возобновляться и вступать в активную фазу».

«У меня нет информации о том, что наши промышленные предприятия принимали решение переносить инвестиционные проекты в другие регионы. Есть приостановки. Самая непростая ситуация в Шебекинском округе, где большая часть предприятий работают в неполном режиме а, часть остановлены,— сообщил губернатор.— Но в целом большие компании не останавливают вложений . Поэтому мы настроены весьма оптимистично и корректировать планы по увеличению ВРП в меньшую сторону не намерены. Возможно, будем даже в большую — по итогам 2023 года».

Вячеслав Гладков вчера также сообщил, что до конца года Минэкономики РФ должно довести до региона «помощь, которая, надеемся, поможет компенсировать большую часть ущерба бизнесу от обстрелов ВСУ». Ущерб региона от обстрелов он оценил в 9 млрд руб.

Приглашенной звездой на пресс-конференции выступила член президентского совета по правам человека, главред информагентства «Регнум» Марина Ахмедова. Она спросила у губернатора, известного привычкой публично критиковать местных чиновников, что лучше — «меньше хвалить или больше ругать» подчиненных. Господин Гладков склонился ко второму: «Если мы будем хвалить друг друга, то это будет неправильно и непонятно. Мы не можем давать необъективную оценку. Не ругать — добра не видать».

Сразу после конца пресс-конференции связь в школе появилась снова. В этот день в приграничном селе Козинка Грайворонского горокруга мирный житель был ранен после взрыва украинского дрона-камикадзе.