Комбинатор с Русской Горки

С 17 ноября в компании OpenAI, подарившей миру ChatGPT, происходило то, что наблюдатели называли мыльной оперой. За пять дней руководство OpenAI сменило трех генеральных директоров, чтобы в конце концов объявить, что уволенный на той неделе Сэм Альтман восстановлен в должности. Стремительное развитие событий создавало впечатление полной неразберихи. Но на деле все это — идеальная иллюстрация управленческой изворотливости господина Альтмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэма Альтмана за прошедшую неделю успели уволить и восстановить в должности

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Сэма Альтмана за прошедшую неделю успели уволить и восстановить в должности

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сэм Альтман — гик. Его кумиром с детства был Стив Джобс. В восемь лет Сэму подарили первый компьютер — Apple Macintosh. Как все гики, он никогда не был общительным. Не из-за боязни или стеснительности. Просто подавляющее большинство людей ему неинтересны, и он не слишком умеет (и не слишком стремится) это скрывать. Типичный Шелдон Купер.

У Сэма, ребенка из состоятельной еврейской семьи, почти блестящее образование. Он закончил Школу Джона Берроуза — одну из лучших в США. Ее выпускниками были десятки американских знаменитостей — кинозвезд, бизнесменов и спортсменов. А после Сэм отправился учиться в Стэнфорд — на факультет информационных технологий.

Тут и объяснение «почти блестящему» образованию. Как и его кумир Стив Джобс, Сэм решил, что высшее образование ему просто не нужно. Проучившись в Стэнфорде два года, он ушел, чтобы заняться собственным бизнесом.

Первым проектом господина Альтмана стало мобильное приложение Loopt, которое он создал в 2005 году вместе с двумя бывшими однокурсниками. О проекте мало кто помнит, однако его вполне можно считать успешным. Ведь он вошел в число первых восьми стартапов, которые получили финансирование (пусть и скромные $6 тыс.) от акселератора Y Combinator (YC), основанного в том же 2005 году Полом Грэмом, Джессикой Ливингстон, Робертом Таппаном Моррисом и Тревором Блэквеллом. И это было только начало.

В общей сложности стартап Сэма Альтмана получил от инвесторов более $30 млн, а в 2012 году бизнес был выкуплен Green Dot Corporation за $43,4 млн. Из них $5 млн отошли лично Сэму Альтману. Так Сэм стал гиком-миллионером. В 26 лет.

Денежные технологии

После успешной продажи Loopt господин Альтман сосредоточился на деньгах. Он запустил венчурный фонд Hydrazine Capital — вдохновившись, очевидно, Y Combinator. В него Сэм вложил почти все деньги, полученные от продажи Loopt. Кроме того, в новое детище Сэма решил инвестировать Питер Тиль — один из основателей PayPal. В общей сложности в первом инвестраунде Hydrazine привлек $21 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альтман не доучился и бросил университет, так и не получив степень бакалавра

Фото: Nati Harnik / AP Альтман не доучился и бросил университет, так и не получив степень бакалавра

Фото: Nati Harnik / AP

Насколько предприятие успешно — сказать сложно. Фонд отчитываться не обязан, а сам Сэм Альтман тщательно оберегает информацию о своем благосостоянии. Единственное, что известно наверняка, это то, что у него есть в личном владении несколько спорткаров и особняк в Сан-Франциско стоимостью $27 млн, расположенный на Рашен-Хилл (Русской Горке).

Еще несколько лет назад Сэм Альтман говорил, что стоимость фонда выросла к концу 2016 года в десять раз по сравнению с изначальной оценкой. Но во сколько конкретно оценивался Hydrazine, Сэм никогда не сообщал. Да и верить его словам не лучшая затея.

Например, незадолго до продажи Loopt он говорил, что у сервиса сотни тысяч активных пользователей и общая аудитория в 4 млн. Тогда как сторонние источники говорили о всего 500 ежедневно активных пользователях.

Еще во время работы над Loopt Сэм Альтман параллельно работал в Y Combinator и подружился с Полом Грэмом. Тот в итоге счел, что именно Сэм должен стать новым президентом YC, сменив на этом посту самого Пола Грэма. Это и случилось в 2014 году.

Для Сэма Альтмана это стало не только первой работой в крупной компании, но и возможностью завести знакомства со всеми видными деятелями Кремниевой долины. И этой возможностью он воспользовался.

Деньги от ума

Сэм Альтман действительно стал прекрасным руководителем YC. При нем компания начала быстро расширяться. И уже через пару лет Y Combinator превратился в YC Group, куда входил изначальный венчурный фонд, новый фонд YC Continuity (ориентированный на более зрелые компании, находящиеся на стадии роста) и исследовательская лаборатория YC Research, которая была оформлена как НКО.

При этом Сэм даже не думал ограничиваться работой в YC Group и получением доходов от собственного фонда. Еще в 2015 году он собрал по-настоящему звездную команду предпринимателей, чтобы создать новую компанию, которая займется изучением и созданием продвинутого искусственного интеллекта (ИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Альтман и технический директор Microsoft Кевин Скотт (слева)

Фото: Stephen Brashear / AP Сэм Альтман и технический директор Microsoft Кевин Скотт (слева)

Фото: Stephen Brashear / AP

Компания получила название OpenAI. Ее учредителями стали Сэм Альтман, Грег Брокман, Илон Маск, Джессика Ливингстон, Питер Тиль, а также Microsoft, Amazon Web Services, Infosys и YC Research. Стартовый капитал компании, оформленной снова как НКО, составил $1 млрд.

Со временем Сэм Альтман стал все больше внимания уделять именно этому проекту и покинул YC в марте 2019 года.

Еще в начале 2019-го он заявлял, что «понятия не имеет», как OpenAI может начать зарабатывать.

Но уже через пару месяцев последовала масштабная реформа компании — как только у той появились первые многообещающие наработки. Была создана OpenAI LP — коммерческая структура, подконтрольная некоммерческой OpenAI. Именно ее и возглавил Сэм Альтман.

Официальным поводом для создания коммерческой структуры заявлялась необходимость собирать средства для дорогостоящих исследований в области ИИ. За четыре года, что Сэм Альтман руководил OpenAI, компания привлекла $10 млрд только от Microsoft, которой принадлежат 49% OpenAI LP. Второй по величине акционер — инвестфонд Thrive Capital. В декабре он закрывает сделку по выкупу акций у сотрудников компании. После этого оценочная стоимость OpenAI должна взлететь с нынешних $27 млрд до $86 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троянский конь, полностью сделанный из материнских плат и компьютерных компонентов, у кампуса университета в Тель-Авиве. Однажды Сэм Альтман там выступал

Фото: Amir Cohen / Reuters Троянский конь, полностью сделанный из материнских плат и компьютерных компонентов, у кампуса университета в Тель-Авиве. Однажды Сэм Альтман там выступал

Фото: Amir Cohen / Reuters

Все это результат успеха ChatGPT, который господин Альтман начал продавать бизнесу еще до публичного запуска. А со временем стал предлагать все больше и больше платных решений на основе разработки, которая изначально была предоставлена широкой аудитории бесплатно. В результате некоммерческая исследовательская лаборатория превратилась в одну из ведущих технологических корпораций мира с миллиардными инвестициями и потенциальными миллиардными доходами.

Такое развитие событий способно осчастливить любой совет директоров. Но 17 ноября 2023 года правление OpenAI объявило об отставке Сэма Альтмана. Практически без объяснения причин.

Неожиданное увольнение спровоцировало череду событий, которые едва не привели к коллапсу OpenAI. Но когда уже казалось, что у компании нет шансов выжить, произошел еще более неожиданный поворот: правление восстановило Сэма Альтмана в должности генерального директора.

Не очень великий комбинатор

Пролить свет на случившееся, кажется, удалось The Washington Post. Дело не в прорывных разработках, не в нежелании компании зарабатывать миллиарды долларов, а в самом Сэме Альтмане — его характере и манере вести бизнес. Более того, с господином Альтманом такое уже случалось. В 2019 году, говорят источники газеты, он не ушел из YC Group. Его уволили. Пол Грэм якобы прилетел из Британии в Сан-Франциско, чтобы лично выкинуть Сэма из компании.

Почему? Господин Альтман, выяснили в The Washington Post, обладает чертами характера, за которые легко возненавидеть партнера по бизнесу.

Неблагодарность и неверность, например. Когда Сэм придумал OpenAI, он счел новый проект миссией всей своей жизни и с легкостью «забил» на всю YC Group, появляясь там от случая к случаю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альтман помимо разработки искусственного интеллекта коллекционирует гоночные автомобили

Фото: Lucy Nicholson / Reuters Альтман помимо разработки искусственного интеллекта коллекционирует гоночные автомобили

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

А еще — жадность. Сэма Альтмана всегда интересовали деньги. Его интересовали не просто стартапы, а те, которые могли быстро заработать. И он не стеснялся пользоваться своим положением, инвестируя собственные средства в стартапы, которые обнаруживала YC.

Наконец, неугасимая жажда власти и тотального контроля. Везде, где он работал, Сэм Альтман окружал себя людьми, максимально преданными и лояльными лично ему. И именно это, по словам источника The Washington Post в совете директоров OpenAI, стало главной причиной увольнения господина Альтмана.

«Голосование было вызвано опасениями, что он пытался избежать каких-либо проверок его методов руководства компанией, о чем свидетельствует его нежелание принимать любой состав совета директоров, который не был бы сильно искажен в его пользу»,— утверждает один из источников.

Что же до возвращения Сэму Альтману должности, то это не его победа, как представляется на первый взгляд. Это компромисс прежнего совета директоров с инвесторами, а никак не с господином Альтманом.

Трое членов правления пожертвовали своими местами в совете директоров, чтобы поставить вместо себя тех, кто сумеет контролировать Сэма Альтмана. То есть сделает то, что прежнему составу не удалось. Отсюда и сохранение места в правлении Адамом Д`Анджело — человеком, который голосовал за увольнение Сэма Альтмана; и согласие господина Альтмана на кандидатуры Брета Тейлора, бывшего гендиректора Salesforce, и Ларри Саммерса, министра финансов США при президенте Билле Клинтоне. Оба являются ставленниками старого состава правления.

И наконец, сам Сэм Альтман в результате пятидневной «мыльной оперы» пока потерял свое место только в совете директоров.

Кирилл Сарханянц