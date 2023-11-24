В Петербург прибыл второй трамвай в ретро-стиле «Довлатов»
Второй двухсекционный трамвай в ретро-стиле, разработанный специально для поездок по центру города и получивший название «Довлатов», прибыл в Петербург. Как и предыдущая низкопольная модель — «Достоевский» — он создан по спецзаказу для города на Неве предприятием АО «Уралтранмаш».
В пресс-службе Смольного отметили, что в основе комплекса активной безопасности нового трамвая лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Они, в частности, включают систему контроля за состоянием водителя — трамвай остановится, если вагоновожатый потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет.
Пассажирский салон оборудован интерактивным окном-экраном «Белые ночи» с навигационной и туристической информацией.
После приемки и обкатки «Довлатов» присоединится к «Достоевскому» в Трамвайном парке №3. В дальнейшем новые вагоны будут работать на маршрутах №3, №6, №16 и №40, проходящих по Центральному, Адмиралтейскому, Петроградскому и Василеостровскому районам.
В общей сложности в рамках двух контрактов, заключенных ГУП «Горэлектротранс», Петербург приобретает 76 трамваев с кузовом по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов и с уникальными техническими характеристиками для работы в центре города.
Напомним, что новый ретро-трамвай «Достоевский» начал курсировать в Петербурге в середине октября.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в июне этого года «Уралтрансмаш» заключил контракт на поставку в Петербург еще 22 ретро-трамваев за 3,109 млрд рублей.
О том, как Петербург увеличивает парк пассажирского электротранспорта — в материале «Ретротрамвай оказался дешевле без посредников».