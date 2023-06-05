Петербург потратит 3 млрд рублей на ретро-трамваи производства «дочки» «Уралвагонзавода»

Петербургское ГУП «Горэлектротранс» заключило контракт на поставку 22 трамваев в стилистике 50-60-х годов с входящим в корпорацию «Уралвагонзавод» АО «Уралтрансмаш». Стоимость договора составила более 3,108 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

Согласно условиям контракта, предприятие должно произвести и поставить городу 22 двухсекционных трамвайных вагона со 100% низким уровнем пола. Внешний вид транспорта должен будет имитировать трамваи, выпускавшиеся и эксплуатировавшиеся в 1950-1960-х годах в Ленинграде. «Элементы экстерьера должны иметь элементы близкого сходства с трамвайными вагонами указанных годов выпуска»,— говорится в документах.

Первые два трамвая «Горэлектротранс» получит к ноябрю текущего года, еще по два – до 31 января и до 29 февраля 2024-го соответственно. Затем до конца июня заказчик будет получать по 4 трамвая ежемесячно.

О том, как Петербург увеличивает количество ретро-трамваев в своем парке транспорта — в материале «Ретротрамвай оказался дешевле без посредников».

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