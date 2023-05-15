Ретротрамвай оказался дешевле без посредников

Повторная с начала года попытка «Горэлектротранса» (ГЭТ) закупить трамваи в ретроисполнении увенчалась успехом: к лету следующего года Трамвайный парк № 3 получит 22 двухсекционных вагона производства «Уралтрансмаша». Другое уральское предприятие — Усть-Катавский вагоностроительный завод — поставит в Петербург еще 14 трамваев с современным экстерьером. Итоги конкурсов не стали особой неожиданностью, но в ближайшие дни ГЭТ должен определить победителя крупнейшего из аукционов в этом году — на поставку 116 вагонов на 16,5 млрд рублей. Эксперты прочат победу в нем ООО «ПК Транспортные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экстерьер закупленной техники выполнен по мотивам модели ленинградского трамвая ЛМ-57

Фото: «Уралтрансмаш» Экстерьер закупленной техники выполнен по мотивам модели ленинградского трамвая ЛМ-57

Фото: «Уралтрансмаш»

СПб ГУП «Горэлектротранс» подвел итоги двух конкурсов на поставку трамваев, объявленных в апреле. Как сообщил «Ъ-СПб» источник в транспортной сфере, исполнителем одного из них, на поставку 22 двухсекционных трамваев в стиле ретро, ожидаемо стал Уральский завод транспортного машиностроения. На аукцион была подана одна заявка, поэтому контракт будет заключен по начальной максимальной цене — 3,1088 млрд рублей, следовательно, один вагон обойдется заказчику примерно в 141 млн рублей. «Уралтрансмаш» весной прошлого года стал исполнителем первого контракта на поставку 12 двухсекционных и 42 трехсекционных трамваев в ретростиле, заключенного ГЭТ с АО «Сбербанк Лизинг», и стоимость вагонов по нему (со всеми лизинговыми платежами и НДС) — 208,7 млн и 246,4 млн рублей соответственно. Конкурс проводился повторно, на первый аукцион в апреле не было подано ни одной заявки.

Как сообщила пресс-служба ГЭТ, с учетом предыдущего контракта полностью закрывается потребность в подвижном составе для комплектации Трамвайного парка № 3 на Петроградской стороне, обслуживающего маршруты в центральной части города. Как и в прошлогодней закупке, предметом нового контракта являются специально разработанные для Петербурга вагоны с укороченной базой, способные вписаться в малые радиусы (14 м) трамвайных путей парка. Экстерьер выполнен по мотивам модели ленинградского трамвая ЛМ-57, первые два вагона по новому контракту поступят в Петербург в ноябре этого года, остальные 20 — во втором квартале 2024 года.

Еще 14 односекционных вагонов на сумму 1,3 млрд будут закуплены у челябинского Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Трамваи оснащаются комплексом активной помощи водителю, включающим в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, а также системой накопления энергии при рекуперативном импульсном торможении, позволяющей снижать потребляемую от тяговых подстанций мощность. Генеральный директор УКВЗ Роман Новиков, комментируя победу в петербургском конкурсе, отметил готовность предприятия соответствовать «нестандартным техническим требованиям города с одним из крупнейших трамвайных хозяйств в России». Вагоны по этому контракту будут поставлены в 2023–2024 годах.

В ближайшие дни определится победитель еще одного, гораздо более крупного конкурса: ГЭТ выберет исполнителя контракта стоимостью 16,5 млрд рублей на поставку 116 вагонов (односекционных, двухсекционных, трехсекционных и трехсекционных двустороннего движения). По мнению главного редактора портала TransportSPb Владислава Булгакова, наиболее вероятным победителем аукциона является ООО «ПК Транспортные системы» («ПК ТС»), однако шансы есть и у Усть-Катавского завода, несмотря на то, что портфель заказов УКВЗ на этот и следующий год и без того достаточно велик. «ПК ТС», с производственной площадкой в Петербурге, является крупнейшим поставщиком трамваев для Петербурга: помимо крупных контрактов с городом и ГЭТ, компания в мае стала исполнителем заказа на поставку 22 вагонов для концессионной трамвайной линии «Славянка».

ГЭТ закупает подвижной состав в рамках программы развития общей стоимостью 123 млрд рублей. До 2028 года предприятие намерено приобрести 596 трамваев и 587 троллейбусов.

Вячеслав Калашников