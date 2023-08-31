В Петербург начали поставлять ретро-трамваи моделей «Довлатов» и «Достоевский»

Компания «Уралтрансмаш», входящая в госкорпорацию Ростех, отправила в Санкт-Петербург первый вагон модели 71-431P, выполненный в стиле ретро-трамвая ЛМ-57, прозванного петербуржцами «Стиляга» из-за своего внешнего вида. Всего в рамках контракта Петербурге получит от завода 54 вагона разных моделей, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

В корпорации рассказали, что трехсекционный низкопольный трамвай 71-431Р общей вместимостью до 246 человек отвечает требованиям к современному подвижному составу: в нем установлены системы активной безопасности и контроля бодрствования водителя. «Всего в рамках контракта в Санкт-Петербург будут поставлены 54 вагона — 12 трамваев модели 71-421Р “Довлатов” и 42 вагона модели 71-431Р ”Достоевский”»,— поделился исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Трамвай ЛМ-57 выпускался с 1957 по 1968 год на Ленинградском вагоноремонтном заводе. В пресс-службе отмечают, что он стал одним из символов послевоенного восстановления города и «оттепели».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в июне «Уралтрансмаш» заключил контракт на поставку в Петербург еще 22 ретро-трамваев за 3,109 млрд рублей.

О том, как Петербург увеличивает количество ретро-трамваев в своем парке транспорта — в материале «Ретротрамвай оказался дешевле без посредников».

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