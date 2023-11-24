«Победа человека, желающего, чтобы Нидерланды вышли из ЕС, и питающего слабость к России»

Неожиданная победа Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах стала одной из самых обсуждаемых новостей. Мировые массмедиа рассуждают о сходстве господ Вилдерса и Трампа, пытаются объяснить, как маргинал сумел получить большинство на выборах, и ищут (и находят) признаки того, что, придя к власти, лидер голландских ультраправых умерит свой пыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герт Вилдерс (в центре)

Фото: Phil Nijhuis / AP Герт Вилдерс (в центре)

Фото: Phil Nijhuis / AP

Нидерланды на пороге того, чтобы скатиться к той популистской политике, которая характеризовала президентство Дональда Трампа в США. Так же, как Трамп, Вилдерс культивирует бросающуюся в глаза прическу, а в последние дни предвыборной кампании пристрастился носить красные галстуки, а не свои обычные синие, как если бы хотел еще больше подчеркнуть внешнее сходство (с Трампом.— «Ъ»)… Своим успехом он во многом обязан человеку, который стремится вернуться в следующем году в Белый дом. Оба представляют себя борцами за интересы обычных людей и выступают против элит.

До самого последнего времени никто не ожидал победы политика Герта Вилдерса. В долгосрочной перспективе она кажется не столь удивительной, если рассматривать ее как обратную реакцию… В конце концов в 2012 году PVV (Партия свободы Вилдерса.— «Ъ») незадолго до выборов лидировала в опросах — вместе с социалистами, ухудшив результаты только прямо перед ними. Она извлекает выгоду из того, что люди наблюдают сужение коридора (допустимых.— «Ъ») мнений; тема иммиграции здесь только одна из многих. Любой, кто с чисто практической точки зрения обеспокоен высоким уровнем иммиграции в самую густонаселенную страну ЕС, рискует столкнуться с моральным наказанием. В последние годы в общественных дискуссиях вновь выдвинулся вперед вопрос о политики идентичности, который с либеральной точки зрения обсуждать недопустимо.

Либеральные мыслители давно предупреждали, что все это вызовет обратную реакцию. PVV уже не так сильно нуждается в «преимуществе голосования за шторкой»: когда люди голосуют за них тайно. Теперь многие говорят об этом открыто перед камерами.

Его партия постоянно присутствовала в голландском парламенте со времени своего создания в 2006 году. В ней, в отличие от многих голландских популистских движений, которые вспыхивали и выгорали, поддерживается железная дисциплина… Его враждебность к исламу сформировалась во время его путешествий по Ближнему Востоку в молодости и во время его пребывания в кибуце в Израиле. Он утверждает, что исламское общество нетолерантно и несовместимо с голландскими ценностями. Он поддерживает запрет Корана и строительство новых мечетей, как и запрет на иммиграцию из мусульманских стран.

За свои взгляды ему угрожали убийством, и он и его жена живут в защищенном доме под охраной телохранителей, которых оплачивает правительство страны…

Ранее он придерживался прокремлевских взглядов, встречаясь с должностными лицами в Москве во время своей поездки в 2018 году, когда отношения с Россией были заморожены (из-за падения малайзийского лайнера.— «Ъ»). Сначала (имеется в виду вооруженный конфликт на Украине.— «Ъ») Вилдерс поддержал Киев, хотя и оспаривает масштабы военной помощи, которую оказывают Нидерланды.

Крайне правый голландский политик Герт Вилдерс, ранее известный своими антиисламской риторикой и яркой копной пероксидно-светлых волос, некогда был на полях политики своей страны. Сейчас он в ее самом центре… Сам господин Вилдерс… назвал это «самым лучшим днем» своей политической жизни. Многие другие в Нидерландах очевидно будут смотреть как на нечто противоположное…

Сейчас многие гадают, насколько наиболее кричаще-спорные политические взгляды могут быть укрощены реалиями пребывания у власти. Будет ли он жестко настаивать, как он обещал ранее, на сокращении военной помощи Украине?.. Даже если он не получит пост премьер-министра, успех господина Вилдерса вносит дополнительный элемент волатильности в голландскую политику с растущей вероятностью еще большего разъединения Европы, в то время когда для защиты Украины особенно нужно единство.

Политические комментаторы как в Нидерландах, так и за пределами страны заметили, как антиисламская риторика (Вилдерса.— «Ъ») корректировалась несколько раз за последние несколько недель, как сглаживались углы… Вполне вероятно, что, придя к власти, голландский лидер «институционализируется», сгладив самые сложные свои антиевропейские аспекты: это может привести к отмене потенциального референдума о выходе из союза. Но многие оголенные нервы в том, что касается внешней и гуманитарной политики Союза, останутся.

Вот что происходит, когда вы сводите все проблемы общества — вне зависимости от того, насколько они сложны,— к одной простой проблеме, а именно миграции, хотя на самом деле это не имеет смысла. Вот что происходит, когда все СМИ, в том числе De Volkskrant, включаются в дискуссию о том, выполнимо ли принять 15 тыс. беженцев или нет… Вот что происходит, когда каждому предоставляют его собственную медиадиету, которая просто служит зеркальным отражением его взглядов. И да, это происходит, когда где-то далеко начинается война, которую вы в своей стране упрощаете до «мы за евреев и против мусульман» или наоборот…

В то время как климат меняется, на окраинах Европы свирепствуют пограничные войны, ужасные режимы в Китае и Саудовской Аравии набирают силу, Дональд Трамп собирается «взорвать» НАТО в следующем году, в эту среду, 22 ноября 2023 года, мы выбрали политика, который предпочитает застой активному действию.

Мы выбрали того, кто хочет, чтобы состав населения остался прежним, как и цены на энергоносители, выбросы в атмосферу, празднования Дня Синтерклааса (День святого Николая, 5 декабря, на него детям дарят подарки.— «Ъ») и вычеты по ипотечным кредитам… Вот что происходит в стране, до жителей которой страдания других людей доходят лишь приглушенными, потому что только краткосрочный личный интерес считается по-настоящему священным. Тогда вы получаете политика, который пообещал все изменить, чтобы все оставалось неизменным как можно дольше.

Какой знакомый лозунг. «Нидерландцы прежде всего!» — в последние недели раз за разом скандировал Герт Вилдерс, победитель выборов в Гааге. Это адаптированная версия мантры Дональда Трампа «Америка прежде всего», которая теперь набирает популярность в одном из маленьких, но важных государств ЕС. Больше никакой миграции! Меньше денег в Брюссель! И, наконец, «больше денег в кошельке» для «Хенка и Ингрид», для простого нидерландского народа. А не для «Али и Фатимы», которых здесь быть не должно.

В то время, когда высокий уровень хаотической иммиграции по всей Европе усиливает правые партии вплоть до ультраправых или даже приводит их в правительства, как в Италии и Швеции, Нидерланды тоже переживают политический обвал.

Вилдерс, резкий противник ислама, который хочет запретить Коран и закрыть в стране все мечети, до недавнего времени находился вне поля зрения опросов общественного мнения. Победа на выборах человека, желающего, чтобы Нидерланды вышли из ЕС, и питающего слабость к России… казалась немыслимой.

Подготовили Яна Рождественская и Николай Зубов