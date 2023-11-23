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Премьер-министр Украины: ВСУ вручную разминируют минные поля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил Financial Times, что украинские военнослужащие вручную разминируют минные поля в ходе продолжающегося наступления. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжат наступать.

Фото: Администрация президента Украины

Фото: Администрация президента Украины

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля. Мы просто будем продолжать пробиваться, отвоевывая по 100, 300, 800 метров в день»,— сказал господин Шмыгаль.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжат начавшееся весной контрнаступление осенью и зимой, несмотря на погоду. Ранее он говорил, что «никто не знает», как будут развиваться события на фронте и возможен ли серьезный прорыв в контрнаступлении в этом году.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в статье для The Economist писал, что конфликт «зашел в тупик». По его мнению, ситуация на фронте может перейти к «позиционной войне», которая «может затянуться на годы и измотать» Украину. По словам главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля причиной «неуверенного» контрнаступления Украины стали минные поля.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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