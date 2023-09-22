Зеленский пообещал продолжить наступать зимой и захватить Бахмут

Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Он попросил предоставить новые ракеты ATACMS, а также пообещал, что украинское контрнаступление продолжится осенью и зимой, несмотря на погоду. Подробности встречи приводит газета The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Владимир Зеленский заявил, что при контрнаступлении Украина надеется воспользоваться слабостями России. Он считает, что российской армии придется «сделать паузу» из-за потерь. «Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года»,— сказал он.

Владимир Зеленский полагает, что украинские силы вновь захватят, или, как он выразился, «деоккупируют», Бахмут и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините»,— сказал Владимир Зеленский, добавив, что у украинских военных есть «всеобъемлющий план».

Владимир Зеленский также выразил надежду, что США все же предоставят ракеты ATACMS. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что США пока не будут предоставлять ATACMS, но добавил, что этот вопрос не снят с повестки дня. Джо Байден пообещал, что уже на следующей неделе США начнут поставки Украине американских танков Abrams.

Джо Байден, в свою очередь, заверил Владимира Зеленского в том, что США будут поддерживать Украину, пока продолжаются боевые действия. По словам сенатора Чака Шумера, демократа от города Нью-Йорк, во время встречи в Капитолии с десятками сенаторов Владимир Зеленский заявил, что «Украина проиграет войну без помощи».

В этом сентябре США предоставили Украине большие объемы финансовой помощи: $1 млрд на военные нужды и еще $1,25 млрд через целевой фонд Всемирного банка на гуманитарные нужды. На этой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США видит растущее число конгрессменов, критикующих будущие расходы на помощь Украине. По его словам, их много среди республиканцев.

О визите Владимира Зеленского читайте «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Анастасия Ларина