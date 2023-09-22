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Коммерсантъ FM
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Боррель: минные поля стали причиной «неуверенного» контрнаступления Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал причиной «неуверенного» контрнаступления Украины минные поля. Об этом он рассказал изданию The Guardian.

Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters

Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters

«Страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление»,— сказал господин Боррель.

Политик призвал к тесному сотрудничеству в сфере обороны и более быстрому принятию решений о поставках оружия Украине. Guardian также приводит слова Жозепа Борреля с его лекции на юридическом факультете Нью-Йоркского университета о том, что Совет Безопасности ООН стал «совершенно бесполезным в последние годы» из-за разногласий его участников.

Евросоюз, по его словам, далек от необходимого ему оборонного потенциала. «Я не Дональд Трамп, который говорит о необходимости тратить 2% ВВП на оборону, но в наших руках — выстроить общую внешнюю и оборонную политику»,— добавил глава дипломатии Евросоюза.

Петр Бузлаев

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