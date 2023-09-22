Боррель: минные поля стали причиной «неуверенного» контрнаступления Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал причиной «неуверенного» контрнаступления Украины минные поля. Об этом он рассказал изданию The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters

«Страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление»,— сказал господин Боррель.

Политик призвал к тесному сотрудничеству в сфере обороны и более быстрому принятию решений о поставках оружия Украине. Guardian также приводит слова Жозепа Борреля с его лекции на юридическом факультете Нью-Йоркского университета о том, что Совет Безопасности ООН стал «совершенно бесполезным в последние годы» из-за разногласий его участников.

Евросоюз, по его словам, далек от необходимого ему оборонного потенциала. «Я не Дональд Трамп, который говорит о необходимости тратить 2% ВВП на оборону, но в наших руках — выстроить общую внешнюю и оборонную политику»,— добавил глава дипломатии Евросоюза.

Петр Бузлаев