Пассажиры севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» получили 15,8 млн рублей

Пассажирам самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который экстренно сел в поле 12 сентября, выплатили 15,8 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Альфастрахование".

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«Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 млн рублей — по 100 тыс. рублей каждому»,— сообщили в пресс-службе.

Инцидент с самолетом Airbus 320, летевшим из Сочи в Омск, произошел рано утром 12 сентября. В 09:44 по местному времени лайнер, на борту которого находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области. В результате инцидента никто не пострадал, всех в короткий срок эвакуировали в ДК села Убинское. Позже в компании заявили, что каждому пассажиру выплатят по 100 тыс. руб.

Напомним, по итогам первого расследования Росавиация выяснила, что во время посадки экипаж самолета допустил ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Причиной падения давления в «зеленой» гидросистеме же стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа. Позже Росавиация раскритиковала отчет о посадке самолета в поле.

Полина Хабарова

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