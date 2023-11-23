Аргентинские рынки поднялись на обещаниях

Аргентинские рынки впали в эйфорию после президентских выборов. Индекс фондовой биржи Буэнос-Айреса показал исторический рост. Акции ключевых компаний подорожали на треть. Происходит это на фоне радикальных обещаний нового главы государства Хавьера Милея. Он, например, хочет упразднить Центробанк. Аргентинская общественность встретила итоги голосования столь же позитивно, как и инвесторы. А вот некоторые российские релоканты, наоборот, настроены пессимистично. С чем связан оптимизм первых и беспокойство вторых? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian/File Photo, Reuters Фото: Agustin Marcarian/File Photo, Reuters

Президент, который матерится, размахивает бензопилой на митингах и говорит, что к участию в выборах его через медиума подтолкнул умерший пес, — это Хавьер Милей. Еще он пообещал перевести денежное обращение в стране с песо на доллары, а также закрыть Центробанк, потому что регулятор «ворует деньги».

Европейцев или американцев такие реформы могут повергнуть в шок. Но только не аргентинских инвесторов: например, акции местных ключевых энергетических компаний после избрания Милея выросли в цене больше чем на треть. Это может удивить только стороннего наблюдателя, говорит основатель портала RuArgentina Кирилл Маковеев:

«Что еще можно ожидать от рынков после избрания самого "рыночного" кандидата. Хавьер Милей обещает снизить дефицит бюджета, говорит о том, что нужно открывать рынки для импорта и экспорта, выступает за приватизацию государственных неэффективных компаний, обещает отменить множественные курсы доллара.

В Аргентине действует больше 30 курсов американской валюты, и большинство из них официальные. Аргентинцы ждут от Милея исполнения обязательств, снижения безумных государственных расходов, ждут, что он снизит налоги, как и обещал».

Милей обещает Аргентине все то, что не дали стране его предшественники. Прежде на протяжении десятилетий здесь доминировал перонизм —идеология, которая подразумевает почти полное госрегулирование экономики. И было оно не очень эффективным: годовая инфляция ускорилась до 140%, за чертой бедности оказалась почти половина населения государства.

Неудивительно, что избавиться от старой системы избиратели стремились любой ценой. По результатам соцопросов, почти 20% граждан голосовали не за Милея, а против действующей власти. Хотя чем обернется политика нового президента для аргентинцев, сложно предсказать, отмечает корреспондент ТАСС в Буэнос-Айресе Елена Кондратьева:

«Сейчас дефицит бюджета составит почти 4% ВВП. По оценкам специалистов МВФ, Аргентина могла бы выйти на профицит только к 2028 году. Милей хочет достичь профицитного бюджета уже в 2024 году. Цель у него амбициозная — колоссальное урезание расходов. Посмотрим, как это скажется на гражданах».

Но одно последствие можно назвать уже сейчас: сам Милей предупреждает, что расходы на социальную сферу значительно сократятся. По данным Латиноамериканского стратегического центра геополитики, 40% аргентинцев этим напуганы. Обеспокоенность есть и у российских релокантов.

Во-первых, Милей собирается взять курс на сближение с НАТО и США. Во-вторых, он хочет отменить бесплатное образование и медицину для приезжих. Правда, миграционные реформы для политика не в приоритете, да и вообще, скорее всего, у него не получится выполнить все самые радикальные обещания, полагает житель Аргентины Олег Рябов:

«Не уверен, что он выведет из обращения песо и оставит только доллар. Все, что обещано, конечно же, новый президент Аргентины не исполнит. Также как Трамп, который сказал, что построит стену, да все про нее уже и забыли. То есть если люди чуть лучше станут жить, все простят. Если ситуация хуже не станет, это уже хорошо. Но если она станет лучше, то Милей будет богом Аргентины.

Однако даже сам Милей признается, что его политика может привести, наоборот, к гиперинфляции. И тогда дольше одного президентского срока он вряд ли продержится, как и его кумир — Дональд Трамп. Главное, чтобы атака на Капитолий не повторилась, только уже в Буэнос-Айресе.

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