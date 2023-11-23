Военкор «России 24» Максудов умер от ран, полученных при украинском обстреле

Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов умер, сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Вчера он получил ранение при атаке дрона в Запорожской области во время съемок репортажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Максудов

Фото: страница Бориса Максудова в vk.com Борис Максудов

Фото: страница Бориса Максудова в vk.com

«Только что пришла трагическая новость. Скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра. Максудов скончался от полученных ранений»,— сообщил Владимир Соловьев во время телеэфира с представителем МИД Марией Захаровой.

После ранения Бориса Максудова доставили в больницу Минобороны. Пресс-служба ведомства сообщала, что ему «оказана вся необходимая медицинская помощь» и что «угрозы его жизни нет».

По данным Минобороны, во время атаки дрона журналисты готовили «материал об обстрелах в Запорожской области». При ударе беспилотника в группе журналистов также находился фотограф ТАСС Алексей Коновалов. Однако он не пострадал.

Пять дней назад, 18 ноября, у Бориса Максудова был день рождения. Он родился в Нукусе, окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета. С 2013 по 2018 год заведовал сочинским корпунктом «ТВ Центр».

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Анастасия Ларина