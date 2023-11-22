Журналист «России 24» Борис Максудов получил ранение при атаке БПЛА в Запорожской области

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов получил осколочные ранения в результате удара БПЛА по группе российских журналистов в Запорожской области, утверждает в Telegram Минобороны РФ. Он был доставлен в медучреждение ведомства, ему оказана вся необходимая медпомощь и его жизни ничего не угрожает, добавили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Максудов

Фото: страница Бориса Максудова в vk.com Борис Максудов

Фото: страница Бориса Максудова в vk.com

«22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области»,— говорится в сообщении Минобороны.

ТАСС сообщил, что в группе, по которой был нанесен удар, также находился фотограф агентства Алексей Коновалов, он не пострадал.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».