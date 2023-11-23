Кандидаты задекларируют цифру

Центризбирком (ЦИК) продолжает активно готовиться к президентским выборам. В среду он утвердил перечень документов, которые должны будут представлять кандидаты. Теперь им, помимо прочего, придется сообщать, что они не граждане другого государства и никогда не имели там даже вида на жительство. Кроме того, в перечень подотчетного имущества включены цифровые активы. Но это ограничение пока не распространяется на биткойны, успокаивает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Утвержденный на заседании ЦИКа 22 ноября перечень документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в президенты, оказался весьма объемным. Он насчитывает почти полторы сотни листов и включает 58 форм, которые кандидатам нужно будет заполнять как на себя, так и на выдвинутых ими уполномоченных, доверенных лиц и членов избиркомов. «Все, что можно, делать нужно сейчас — до официального объявления,— объяснила председатель ЦИКа Элла Памфилова.— Это задел, как только стартанет президентская кампания — у нас все готово». Партиям, которые собираются выдвигать кандидатов, она тоже посоветовала следить за этой работой.

Новый перечень во многом повторяет аналогичный список, который ЦИК принимал перед кампанией 2018 года, но есть и отличия. Например, заполнение документов в машиночитаемом виде уже не рекомендовано, а является обязательным. Специальную программу, с помощью которой кандидаты будут это делать, федеральный центр информатизации при ЦИКе должен представить до 1 декабря, она будет доступна на сайте комиссии.

Как рассказал член ЦИКа Евгений Шевченко, авторы документа учли в нем все последние законодательные изменения — в частности, поправки к Конституции и к 16 законам, в том числе о выборах президента, об основных гарантиях избирательных прав и Трудовой кодекс. Так, напомнил господин Шевченко, согласно новой редакции ст. 81 Конституции, кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться должен подтвердить, что не имел и не имеет гражданства другого государства либо вида на жительство там. Кроме того, он обязан указать срок постоянного проживания на территории РФ, который по новым правилам должен составлять не менее 25 лет (исключение сделано только для выходцев из регионов, принятых в состав России).

Также, продолжил член ЦИКа, кандидаты и партии при подаче документов должны учитывать запрет на участие в связанной с выборами деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных и международных организаций, а также «иностранных агентов». Членов инициативной группы по выдвижению кандидата, его самого и тех, кого он будет представлять к назначению доверенными лицами или членами избиркомов, будут «неукоснительно» проверять на соответствие таким ограничениям, пообещал Евгений Шевченко. Он также добавил, что по новым правилам кандидат, у которого уже после подачи документов на регистрацию появилась судимость, обязан не позднее 18 часов следующего дня уведомить об этом комиссию.

Обновился и перечень информации об имуществе, доходах и расходах кандидатов. Теперь они должны будут отчитываться не только о недвижимости, автотранспорте, счетах и акциях, но и о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Напомним, что в 2021 году ЦИК снял с выборов в Госдуму более двух десятков кандидатов на основании сведений о наличии у них зарубежных финансовых активов — речь шла об акциях, в том числе российских компаний, но выпущенных иностранными эмитентами.

Закон о цифровых активах принят сравнительно недавно, напоминает партнер консалтингового бюро Т&М Гарегин Митин, но цифровой рубль уже включен в так называемые президентские справки (формы отчетности чиновников о доходах и расходах). Впрочем, цифровая валюта — это пока еще достаточно экзотический вид активов, поэтому вряд ли следует ожидать, что владение ими станет препятствием для кого-либо из кандидатов, предполагает эксперт. А вот биткойны для них по-прежнему не возбраняются: запрета на криптовалюты нет, поскольку в российском праве они не формализованы, объясняет господин Митин.

Анастасия Корня