Управление капстроительства Белгорода возглавила Инна Ткачева

На должность начальника МКУ «Управление капитального строительства» администрации Белгорода назначена Инна Ткачева. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Мэр облцентра Валентин Демидов уже подписал соответствующее распоряжение. К исполнению обязанностей на новом посту госпожа Ткачева приступила 12 апреля.

С марта этого года обязанности начальника управления исполнял Игорь Лютенко, до него учреждением более трех лет руководил Александр Бондаренко.

Инна Ткачева с февраля 2019 года по июль 2022 года работала начальником управления капстроительства Шебекинского горокруга.

Валерия Розбот

Читайте нас во ВКонтакте