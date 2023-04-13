Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Управление капстроительства Белгорода возглавила Инна Ткачева

На должность начальника МКУ «Управление капитального строительства» администрации Белгорода назначена Инна Ткачева. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Мэр облцентра Валентин Демидов уже подписал соответствующее распоряжение. К исполнению обязанностей на новом посту госпожа Ткачева приступила 12 апреля.

С марта этого года обязанности начальника управления исполнял Игорь Лютенко, до него учреждением более трех лет руководил Александр Бондаренко.

Инна Ткачева с февраля 2019 года по июль 2022 года работала начальником управления капстроительства Шебекинского горокруга.

Валерия Розбот

Читайте нас во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...