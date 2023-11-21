Боевое крыло «Исламского джихада» сообщило о гибели заложницы

Военное крыло палестинского «Исламского джихада» — «Бригады Аль-Кудс» — сообщило о гибели заложницы, удерживаемой в секторе Газа с 7 октября. Речь идет об израильтянке Ханны Кацир. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

Как сообщили представители «Исламского джихада», ранее боевики заявили о готовности отпустить заложницу «по гуманитарным соображениям» в связи с состоянием ее здоровья, однако Израиль не отреагировал. «Это привело к ее смерти»,— говорится в сообщении (цитата по Reuters). Израильская сторона ситуацию не комментировала.

По последним данным израильском армии, в заложниках в секторе Газа оставались 239 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что в переговорах с «Хамасом» об освобождении заложников наблюдается прогресс. Перед началом заседания чрезвычайного правительства премьер отметил, что по этому вопросу Израилю необходимо принять «тяжелое решение».

О ситуации в Газе — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Лусине Баласян